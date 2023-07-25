Сидит с опущенной головой: одесского "богатого" экс-военкома привезли в суд

Евгения Борисова хотят взять под арест без права выйти под залог, так как он уже пытался скрыться от правосудия.

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Евгению Борисову избирают меру пресечения / Коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншот из видео

В Киеве поймали и задержали бывшего одесского военкома Евгения Борисова, которого подозревают в незаконном обогащении. Его уже привезли в суд для избрания меры пресечения. Видео из суда уже разлетелись в Сети.

Известно, что следствие будет настаивать на аресте Борисова без права выйти под залог. Все из-за того, что он уже пытался скрыться от правосудия.

Смотрите видео с Евгением Борисовым в суде:

Евгению Борисову избирают меру пресечения / фото: скриншот

Евгения Борисова подозревают по трем статьям:

видео дня

ст. 368-5 - в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых значительно превышает его законные доходы;

ч. 5 ст. 407 - в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения;

ч. 4 ст. 409 — в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело военкома Борисова

Ранее сообщалось, вокруг одесского военкома разгорелся скандал. Появилась информация о приобретенном Борисовым дорогом имуществе за рубежом во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мосийчук обвинил одесского военкома в том, что он тратит миллионы евро на недвижимость в Европе и элитные авто.

В частности, речь шла о том, что Борисов приобрел виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро и записал ее на свою мать-пенсионерку. Кроме этого, он приобрел там же офис стоимостью до 2 млн евро, который записан на его жену.

После этого президент Украины Владимир Зеленский собрал важную Ставку и поручил уволить одесского "военкома" Евгения Борисова.

Позже богатенького одесского "военкома" с позором уволили. О его увольнении стало известно 28 июня.

Евгений Борисов после получения сообщения о подозрении пытался скрыться от правосудия. 24 июля стало известно о том, что в Киеве задержали скандального одесского военкома.

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