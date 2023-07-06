Военком рассказал, кто прежде всего попадет под мобилизацию летом 2023 года

Как говорят офицеры, в июле 2023 года самый большой запрос в ВСУ на граждан, которые на высоком уровне владеют иностранными языками.

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Офицеры говорят, что ВСУ сейчас очень нуждаются в призывниках-полиглотах / коллаж фото УНИАН и Генштаб ВСУ

Ни один военнообязанный в ходе мобилизации не может быть призван в воинскую часть в зоне боевых действий, без специальной подготовки. Летом 2023 года ВСУ больше всего нуждаются в призывниках, которые владеют иностранными языками, сообщает портал АрмияИнформ со ссылкой на начальника Харьковского областного ТЦК полковник Владимира Арапа.

По словам офицера, в июле 2023 года самый большой запрос в ВСУ на граждан, которые на высоком уровне владеют английским, немецким и французским языками.

Арап утверждает ‒ это нужно для того, чтобы ВСУ быстро и качественно овладеть различными видами вооружения, которые получила Украина от международных партнеров, а многие военные проходят обучение в других государствах либо занимаются с иностранными инструкторами на в пределах Украины.

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Именно поэтому, говорит полковник, для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые помогают украинским воинам овладевать новейшими видами вооружения, и нужны специалисты-полиглоты.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов. В мае 2023 года Рада продлила военного положение и мобилизацию еще на 3 месяца.

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