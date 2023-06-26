Кто сможет получить бронь от мобилизации с 1 июля: что изменится

С 1 июля 2023 года, согласно постановлению украинского Кабинета министров, несколько изменится ситуация с предприятиями, которые могут оформит бронь.

https://glavred.info/ukraine/kto-smozhet-poluchit-bron-ot-mobilizaciya-s-1-iyulya-chto-izmenitsya-10480819.html Ссылка скопирована

Бронирование от мобилизации можно будет оформить за 25 дней / коллаж Главред, фото УНИАН

Во время военного положения в Украине всеобщей мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, которых ВЛК признала пригодными к службе по состоянию здоровья. Но некоторые же категории таких людей могут получить отсрочку от призыва в ряды украинской армии из-за бронирования на работе, сообщает портал "Обозреватель".

Немногим ранее в Украине расширили критерии определения важных для экономики сельского хозяйства предприятий, чьих работников можно забронировать от мобилизации. В частности, было увеличено количество критериев по площади обрабатывающих угодий работников предприятий, на которых можно оформить бронь. Кроме того, изменились требования по размеру хозяйств по численности застрахованных сотрудников.

Были установлены четкие сроки бронирования военнообязанных. Кабминовское постановление №400 от 28 апреля 2023 года вносит изменение в постановление №76 и устанавливает сроки принятия решения о предоставлении брони военнообязанным работникам предприятий. Бронирование можно будет оформить за 25 дней.

видео дня

Кто подлежит бронированию от мобилизации с 1 июля

На данное время в Украине действует приказ №952 Минэкономики, который утверждает критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики.

Поэтому предприятие, учреждение или организация могут претендовать на бронирование сотрудников в нижеследующих случаях:

проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета министров Украины или Министерства экономики;

проводят в соответствии с законами Украины реализации государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев.

находится непосредственно в сфере управления Минэкономики и выполняет государственные заказы;

проводит деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/либо реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;

осуществляет такой вид производства либо оказывает такие услуги, которые обеспечивают потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или оказанию услуг в сфере, формирования и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.

Согласно второму абзацу части 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, забронированные на ее период и во время действия военного положения учреждениями и организациями в порядке, установленном правительством.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов. В мае Рада продлила военного положение и мобилизацию еще на 3 месяца.

Вас могут заинтересовать такие новости: