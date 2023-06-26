УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кто сможет получить бронь от мобилизации с 1 июля: что изменится

Дмитрий Видоменко
26 июня 2023, 08:28 обновлено 26 июня, 08:38
39
С 1 июля 2023 года, согласно постановлению украинского Кабинета министров, несколько изменится ситуация с предприятиями, которые могут оформит бронь.
Бронь, мобилизация
Бронирование от мобилизации можно будет оформить за 25 дней / коллаж Главред, фото УНИАН

Во время военного положения в Украине всеобщей мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, которых ВЛК признала пригодными к службе по состоянию здоровья. Но некоторые же категории таких людей могут получить отсрочку от призыва в ряды украинской армии из-за бронирования на работе, сообщает портал "Обозреватель".

Немногим ранее в Украине расширили критерии определения важных для экономики сельского хозяйства предприятий, чьих работников можно забронировать от мобилизации. В частности, было увеличено количество критериев по площади обрабатывающих угодий работников предприятий, на которых можно оформить бронь. Кроме того, изменились требования по размеру хозяйств по численности застрахованных сотрудников.

Были установлены четкие сроки бронирования военнообязанных. Кабминовское постановление №400 от 28 апреля 2023 года вносит изменение в постановление №76 и устанавливает сроки принятия решения о предоставлении брони военнообязанным работникам предприятий. Бронирование можно будет оформить за 25 дней.

видео дня

Кто подлежит бронированию от мобилизации с 1 июля

На данное время в Украине действует приказ №952 Минэкономики, который утверждает критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики.

Поэтому предприятие, учреждение или организация могут претендовать на бронирование сотрудников в нижеследующих случаях:

  • проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета министров Украины или Министерства экономики;
  • проводят в соответствии с законами Украины реализации государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;
  • получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;
  • выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев.
  • находится непосредственно в сфере управления Минэкономики и выполняет государственные заказы;
  • проводит деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/либо реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;
  • осуществляет такой вид производства либо оказывает такие услуги, которые обеспечивают потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или оказанию услуг в сфере, формирования и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.

Согласно второму абзацу части 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, забронированные на ее период и во время действия военного положения учреждениями и организациями в порядке, установленном правительством.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов. В мае Рада продлила военного положение и мобилизацию еще на 3 месяца.

Вас могут заинтересовать такие новости:

мобилизация Кабмин мобилизация в армию
Реклама

Главное за день

В ISW рассказали, как бунт Пригожина отразился на войсках РФ в Украине

В ISW рассказали, как бунт Пригожина отразился на войсках РФ в Украине

07:27 Украина
РФ атаковала Одессу: ночью в городе прогремели взрывы

РФ атаковала Одессу: ночью в городе прогремели взрывы

06:42 Украина
Дальнобойное оружие и процессы в РФ: Зеленский провел важный разговор с Байденом

Дальнобойное оружие и процессы в РФ: Зеленский провел важный разговор с Байденом

23:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:28

Кто сможет получить бронь от мобилизации с 1 июля: что изменится

08:19

Путин напрасно не утопил Пригожина в кровимнение

08:01

Двое детей остались без папы: в боях за Украину погиб разведчик Юрий Саманюк

07:27

В ISW рассказали, как бунт Пригожина отразился на войсках РФ в Украине

06:42

РФ атаковала Одессу: ночью в городе прогремели взрывы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:00

99% людей не могут разгадать эту оптическую иллюзию: нужно найти лошадь за 3 секунды

04:15

Путин должен что-то "учудить", чтобы его устранили - Эйдман

04:00

Какой сегодня праздник 26 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:30

"Пока Путин жив, война не прекратится": Эйдман рассказал, как РФ проиграет войну

Реклама
02:53

"Все ружья могут начать стрелять": Сотник оценил риск применения ядерного оружия Путиным

02:06

Любовный гороскоп на неделю 26 июня – 2 июля: Стрельцу – встреча, Раку - проблемыВидео

02:00

"Восемь стентов": известный актер рассказал правду про здоровье Аллы Пугачевой

01:44

Гороскоп Таро на неделю 26 июня – 2 июля: Тельцу – потеря, Льву - вызовВидео

01:30

Угроза подрыва оккупантами ЗАЭС: эксперт раскрыл сценарий военного ответа Запада

00:56

Хитрый трюк впечатляет: гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто

25 июня, воскресенье
23:55

Военный путч Пригожина: США ожидали гораздо большего кровопролития - CNN

23:15

Дальнобойное оружие и процессы в РФ: Зеленский провел важный разговор с Байденом

23:13

Посольство Украины обвиняет Израиль в пророссийской позиции

22:59

После скандала в Харькове: Лобода планирует выступление с Валерием Меладзе

22:29

"Настоящий воин и верный друг": в тяжелых боях погиб молодой боец батальона "Свобода"

Реклама
21:52

Оккупанты обстреливают Херсонщину: среди раненых беременная женщина

21:06

Хуже Могилевской: Alena рассказала, у кого самый сложный характер в шоу-бизнесе

21:05

"Вернутся в зону "СВО": в Госдуме высказались о судьбе "вагнеровцев"

20:57

На Бахмутском направлении ВСУ за сутки продвинулись до километра - Череватый

20:34

Когда контрнаступление ВСУ полностью начнется, оно будет победным - Резников

19:56

Есть ли в украинском языке слово "рисунок": Авраменко дал неожиданный ответ

19:53

Замена Шойгу: новым министром обороны РФ может стать бывший охранник Путина

19:45

Некоролевское мини: Кейт Миддлтон удивила выбором наряда для встречи с ФедереромВидео

19:29

Управляют эмоциями других: три знака с сильным эмоциональным интеллектомВидео

19:24

Россияне в Херсоне попали в ловушку: Гуменюк рассказала о больших проблемах армии Путина

19:20

Если больной маньяк что-то сделает на ЗАЭС, последствия будут даже для Симнение

18:44

"План уже утвержден": РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС - Буданов

18:32

"Это будет самоубийство": в ВСУ сделали заявление о возможной атаке Пригожина из Беларуси

18:13

"Ну кто тебе дал денег, ну кто?": Лобода в Харькове попала в скандалВидео

17:50

Россияне применили химический боеприпас для ВСУ, но ветер был в сторону оккупантов

17:21

На Хмельнитчине поклонники УПЦ МП кричали "позор" военным: подробности громкого скандала

17:09

Продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу

17:05

"Ого, постарел": Меладзе превратился в неузнаваемого старика

16:56

Как можно использовать алоэ: 5 неожиданных способов применения

16:47

"Огонь будет прекращен": названа дата и месяц окончания масштабной бойни - прогноз для УкраиныВидео

Реклама
16:16

Пьяный полицейский за рулем: в аварии на Кировоградщине погибли трое 16-летних выпускниц

16:06

Возлюбленная Дмитрия Кулебы показала нежные фото с политиком со свадьбы

16:02

Такой вкуснятины вы еще не пробовали: что добавить в омлет вместо муки – супер-фокусы

15:57

Пенсионеров будут наказывать: кому нужно вернуть 20% пенсии

15:56

Как избавиться от муравьев: 4 простых, дешевых и действенных способа

15:41

И химчистка не нужна: бабушка показала, как очистить подушки дома

15:01

Зачем 26 июня нужно обязательно варить особенную кашу: приметы и что нельзя делать

14:55

Когда Россия может взорвать ЗАЭС: эксперт рассказал, при каких условиях Путин может пойти на это

14:50

"Нож в спину" Путину: Данилов намекнул на россиян-переговорщиков после бунта в РФ

14:35

Гороскоп на завтра 26 июня 2023: Львам - большие деньги, Стрельцам - тревога

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять