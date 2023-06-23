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Одесского военкома с люксовым имуществом в Испании не уволили с должности

Юлия Куришко
23 июня 2023, 15:44 обновлено 23 июня, 15:44
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Оснований для отстранения Евгения Борисова от должности не нашли.
Одесского военкома с люксовым имуществом в Испании не уволили с должности
Одесский военкома не уволили / коллаж: Главред, фото: Медиа центр, Telegram / Игорь Мосийчук

В Одессе провели служебную проверку в отношении начальника военкомата Евгения Борисова, у которого нашли жилье на миллионы в Испании.

"Служебное расследование в отношении Борисова завершено. Оснований для отстранения от должности не было. Поэтому он продолжает выполнять свои обязанности. Далее продолжается следствие или расследование других правоохранительных органов, к которым мы не имеем отношения и вмешательства в их деятельность", - сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в комментарии Радио Свобода.

По ее словам, также проверка установила, что выезд за границу Борисова "на тот момент" был санкционирован и разрешен.

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"То есть нарушений не было выявлено", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, что вокруг Одесского военкома разгорелся скандал, в ВСУ отреагировали. Была назначена проверка, на время которой военкома отстранили от исполнения служебных обязанностей. Военкома подозревают в том, что он мог брать взятки за "белые билеты" для призывников.

Зеленский поручил Залужному заменить военкомов на бойцов ВСУ. Владимир Зеленский дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному, заявил глава Минобороны Украины.

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