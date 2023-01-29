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Вручение повесток на улице и блокпостах: военком назвал причину

29 января 2023, 14:52
Александр Тищенко опроверг утверждения о якобы незаконности вручения повесток в общественных местах.
Мобилизация
В Украине на улицах вручают повестки военнообязанным / УНИАН

Повестки в общественных местах военнообязанным вручаются с целью выяснения территориальными центрами комплектования изменений в их семейном состоянии или состоянии здоровья.

Это позволяет определить реальное количество пригодных к военной службе, пояснил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко в комментарии Львовскому порталу.

Он опроверг утверждения о якобы незаконности вручения повесток в общественных местах и на блокпостах, а также напомнил, что у военнообязанных, кроме прав, также есть и обязанности, одним из которых является защита отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Военком напомнил, что со дня объявления мобилизации украинцы были обязаны добровольно явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и соцподдержки для выяснения всех сведений.

О любых изменениях с состоянием здоровья или адреса проживания должны знать в территориальных центрах комплектования для понимания актуальной картины относительно мобилизационного ресурса, что позволит выяснить актуальность имеющихся данных, определить реальное количество пригодных для военной службы во время мобилизации, говорит он.

"Мы не должны бегать за кем-то, чтобы выяснять какие изменения в жизни произошли у каждого военнообязанного. Но игнорирование ими своих обязанностей, закрепленных законодательством, вынуждает к проведению мероприятий по вручению повесток не только по месту жительства и работы граждан, но и в общественных местах", — добавил Тищенко.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

Смотрите сюжет ТСН - Во время выезда за пределы области военнообязанным требуется разрешение

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