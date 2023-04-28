Из тыла на фронт: Зеленский поручил Залужному заменить военкомов на бойцов ВСУ - Резников

Владимир Зеленский дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному, заявил глава Минобороны Украины.

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Зеленский поручил Залужному заменить военкомов на бойцов ВСУ/ УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному отправлять военкомов из центров комплектаций на фронт, заявил министр обороны Алексей Резников.

Во время брифинга он отметил, что заменить военкомов на местах должны воины, которые получили ранения на фронте.

"Есть одна из простых рекомендаций Президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному - подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят (в центрах комплектаций - ред) отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, получивших ранения, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей", сказал Резников.

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Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

На днях начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ необходимо пополнять резерв. На войне силы обороны, к сожалению, несут потери, поэтому нужно пополнение войск. При этом нет каких-либо новых этапов мобилизации. Продолжается действующий призыв в войска.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план по мобилизации, который был объявлен после полномасштабного нападения агрессора России, еще не завершен. ВСУ нужно определенное число специалистов – водителей, стрелков, операторов, снайперов и артиллеристов. Также ведомство работает над созданием электронного реестра.

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