ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении

На севере от Бахмута украинские военные отражают атаки оккупантов, рассказала заместитель министра обороны.

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ВСУ отбивают атаки оккупантов / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 36 ОБрМП

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о ситуации на фронте. По состоянию на 27 июля оккупанты продолжают атаковать на Купянском направлении.

"На Бахмутском направлении на юге от Бахмута постепенно двигаемся вперед. Бои продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки. Бои носят довольно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь", - раскрыла Маляр в своем Telegram-канале.

Она добавила, что на севере от Бахмута украинские военные отражают атаки оккупантов. На Купянском направлении противник атакует, пытается выбить ВСУ с господствующих высот.

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"За сегодня наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций. На Лиманском направлении в районе за сегодня так же отбито несколько атак врага в районе Серебрянского леса", - отметила Маляр.

Маляр сообщила о ситуации на фронте / скриншот: t.me/annamaliar

Наступление ВСУ: что известно

Напомним, что Силы обороны Украины за неделю освободили от оккупантов почти 18 кв. км территорий. В целом, освобожденная площадь за время контрнаступления ВСУ составляет 210,5 кв. км, рассказали в Минобороны.

ВСУ разгатили оккупантов и продвинулись вперед на Бахмутском направлении. Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка. Враг оказывает мощное сопротивление, отметила Маляр.

ВСУ пошли вперед и выбили россиян из Андреевки. У оккупантов уже совсем нет превосходства и они очень хорошо готовятся и заминируют позиции, сообщил Сергей Череватый.

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