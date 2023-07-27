ВСУ отражают жестокие атаки россиян и продвигаются вперед на Бахмутском направлении

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о ситуации на фронте. По состоянию на 27 июля оккупанты продолжают атаковать на Купянском направлении.
"На Бахмутском направлении на юге от Бахмута постепенно двигаемся вперед. Бои продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки. Бои носят довольно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь", - раскрыла Маляр в своем Telegram-канале.
Она добавила, что на севере от Бахмута украинские военные отражают атаки оккупантов. На Купянском направлении противник атакует, пытается выбить ВСУ с господствующих высот.
"За сегодня наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций. На Лиманском направлении в районе за сегодня так же отбито несколько атак врага в районе Серебрянского леса", - отметила Маляр.
Наступление ВСУ: что известно
Напомним, что Силы обороны Украины за неделю освободили от оккупантов почти 18 кв. км территорий. В целом, освобожденная площадь за время контрнаступления ВСУ составляет 210,5 кв. км, рассказали в Минобороны.
ВСУ разгатили оккупантов и продвинулись вперед на Бахмутском направлении. Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка. Враг оказывает мощное сопротивление, отметила Маляр.
ВСУ пошли вперед и выбили россиян из Андреевки. У оккупантов уже совсем нет превосходства и они очень хорошо готовятся и заминируют позиции, сообщил Сергей Череватый.
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