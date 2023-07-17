Силы обороны Украины за неделю освободили от оккупантов почти 18 кв. км территорий

В общей сложности, освобожденная площадь за время контрнаступления ВСУ составляет 210,5 кв. км, рассказали в Минобороны.

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Освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Силы обороны Украины за прошлую неделю освободили о российских оккупантов почти 18 кв. км территорий на востоке и юге. На Бахмутском направлении ВСУ удалось освободить 7 кв. км. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ситуация на Востоке

По словам Маляр, враг и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Оккупанты активно наступают с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковской области.

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"В настоящее время противник ведет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол. Задачи у врага две: вернуть утраченные позиции; заставить нас перебросить туда резервы с других направлений", - написала Маляр в Telegram.

По словам замминистра обороны, ситуация сложная, продолжаются горячие бои.

На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия. На южном фланге вокруг Бахмута на прошлой неделе Силы обороны ежедневно продвигались.

"За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв. км. Всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км", - сообщила Маляр.

Ситуация на Юге

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имеют успех.

"Освобожденные территории за неделю увеличены на 10,9 кв. км. В целом, продвижение с момента наступления на Юге составляет 9,25 км, освобожденная площадь составляет 179,5 кв. км", - сообщила Маляр.

По ее словам, в общей сложности освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км.

"За прошедшую неделю в результате наступательных действий в целом (восток и юг) освобождены почти 18 кв. км. В общей сложности, освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км", - уточнила замминистра обороны.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению. Выбивать врага они планируют из Херсонской области. Об этом заявил представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович. По его словам, сейчас украинские защитники ведут разведку и бьют по тылам врага.

Советник мариупольского градоначальника Петр Андрющенко рассказал, что защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении. Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает Андрющенко.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится не только к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий, но и к тому, чтобы сохранить свой народ. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия, сказал глава государства.

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