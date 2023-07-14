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ВСУ пойдут в контрнаступление в Херсонской области - Нацгвардия

Ангелина Подвысоцкая
14 июля 2023, 17:10 обновлено 14 июля, 17:17
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Украинские защитники ведут разведку и бьют по тыловым позициям российских оккупантов.
ВСУ
ВСУ готовятся к контрнаступлению в Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению. Выбивать врага они планируют из Херсонской области. Об этом заявил представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга.

Он отметил, что сейчас украинские защитники ведут разведку и бьют по тылам врага.

"На Херсонском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение во всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий", - сказал Уршалович.

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Украинские разведчики смогли обнаружить 393 российские цели, часть из них уже уничтожена.

Артиллеристы Нацгвардии также мастерски отработали на Лиманском, Бахмутском и Ореховском направлениях. Они выполнили 570 огневых задач, обезвредили более 50 оккупантов, 14 из которых ликвидированы. Также нацгвардейцы уничтожили два российских склада с боекомплектами для артиллерии.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ранее Макрон решился поддержать контрнаступление и анонсировал мощное оружие для ВСУ. Франция решила поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия.

"Мы решили поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия. Я думаю, что для нас сегодня важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО", — сказал Макрон.

Также стало известно о том, что ВСУ ищут слабые места россиян. В Пентагоне заявили, что пока рано делать выводы о контрнаступлении ВСУ, так как сейчас началась средняя фаза контрнаступления.

Советник мариупольского градоначальника Петр Андрющенко рассказал, что защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении. Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает Андрющенко.

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