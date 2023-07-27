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"Высокий риск": Игнат предупредил украинцев о повторной массированной атаке

Юлия Куришко
27 июля 2023, 16:47 обновлено 27 июля, 16:52
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Игнат пояснил, что при благоприятных погодных условиях противник активизирует деятельность своей авиации.
'Высокий риск': Игнат предупредил украинцев о повторной массированной атаке
Игнат предупредил украинцев о риске массированной ракетной атаки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

В воздушных силах призывают украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, существует высокий риск повторной массированной атаки, отметил представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, это может произойти в любой момент. Если будет возможна угроза, то в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ появиться соответствующая информация о вероятности повторного ракетного удара, отметил Игнат, передает 24 канал.

Он пояснил, что при благоприятных погодных условиях противник активизирует деятельность своей авиации на юго-восточном направлении.

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"Это и беспилотники, и самолеты Ил-22, и самолет радиолокационного обнаружения А-50, и истребители тактической авиации. Это все типичная ситуация каждое утро", - добавил спикер Воздушных Сил ВСУ.

Ракетная атака по Украине

Напомним, что РФ яростно атакует Одессу. Российский диктатор Путин хочет уничтожить инфраструктуру, позволяющую Украине, как крупному экспортеру зерна, обеспечивать мир продовольствием.

РФ ночью атаковала ракетами - на Хмельнитчине гремели взрывы. Обломки ракеты упали в населенных пунктах Хмельницкого района. Кроме того, обломки попали на территорию частного дома в Староконстантиновской общине.

РФ атаковала юг Украины, взрывы прогремели в Одессе и Николаеве. Ночью в Воздушных силах ВСУ предупреждали о комбинированной атаке российской оккупационной армии.

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