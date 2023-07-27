Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

В ночь на 27 июля в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением ракет и ударных беспилотников. В Хмельницкой области прогремели взрывы.
Первый заместитель начальника военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин сообщил, что обломки сбитых вражеских ракет упали в населенных пунктах Хмельницкого района.
"В результате сбивания ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района. Кроме того, обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине. Повреждено авто", - говорится в Telegram-канале ОВА.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Около трех часов ночи в Хмельницкой ОВА сообщили о звуках взрывов в области и работе ПВО. Украинцев призывали оставаться в укрытиях.
В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что около 19 часов оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.
В среду вечером российские крылатые ракеты среди прочего были направлены на Староконстантинов Хмельницкой области.
В Староконстантинове расположен военный аэродром, на котором базируются украинские тактические бомбардировщики Су-24М. Они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.
Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали Первомайскую общину Харьковской области иранскими дронами типа "Shahed". Есть попадания в промышленные объекты. Об этом сообщил мэр Первомайска, глава Первомайской общины Харьковщины области Николай Бакшеев. В результате российской атаки вспыхнул пожар.
В ночь на 25 июля в Киеве и ряде других областей Украины объявляли воздушную тревогу, которая продолжалась более трех часов.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что враг атаковал Киев ударными БПЛА. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к столице.
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