УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

Анна Ярославская
27 июля 2023, 06:41 обновлено 27 июля, 06:48
921
Обломки сбитых вражеских ракет упали в населенных пунктах Хмельницкого района.
Ракетный удар, воздушная тревога
Ночью в Украине объявляли воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот карты тревог

В ночь на 27 июля в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением ракет и ударных беспилотников. В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Первый заместитель начальника военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин сообщил, что обломки сбитых вражеских ракет упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

"В результате сбивания ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района. Кроме того, обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине. Повреждено авто", - говорится в Telegram-канале ОВА.

видео дня

По предварительной информации, пострадавших нет.

Около трех часов ночи в Хмельницкой ОВА сообщили о звуках взрывов в области и работе ПВО. Украинцев призывали оставаться в укрытиях.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что около 19 часов оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

В среду вечером российские крылатые ракеты среди прочего были направлены на Староконстантинов Хмельницкой области.

В Староконстантинове расположен военный аэродром, на котором базируются украинские тактические бомбардировщики Су-24М. Они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали Первомайскую общину Харьковской области иранскими дронами типа "Shahed". Есть попадания в промышленные объекты. Об этом сообщил мэр Первомайска, глава Первомайской общины Харьковщины области Николай Бакшеев. В результате российской атаки вспыхнул пожар.

В ночь на 25 июля в Киеве и ряде других областей Украины объявляли воздушную тревогу, которая продолжалась более трех часов.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что враг атаковал Киев ударными БПЛА. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к столице.

Другие новости:

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

06:41 Украина
ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

00:19 Украина
"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:47

Шпионские игры и темпы поставки оружия Украине

06:41

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

05:45

О Донбассе думать рано, ВСУ первым освободят Крым – военныйВидео

04:27

Путину приготовиться: Подоляк назвал три ключевых фактора для распада РоссииВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июля

Украина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - КарасьУкраина до конца года отобьет Мелитополь и левобережную Херсонщину - Карась
03:30

Карась спрогнозировал, чего ждать ВСУ от группировки врага под Купянском

02:13

"Будут воевать до последнего": Карась объяснил, зачем Лукашенко нужны "вагнеровцы"Видео

01:45

Муж Рианны засветил новое украшение с танками в Z-стилистике

01:30

"За Крым будут держаться зубами": Загородний оценил сценарий поражений РоссииВидео

Реклама
01:15

Талантливы во всем: 4 особых знака, имеющих необычные способности

00:19

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

26 июля, среда
23:34

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:31

69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

23:06

В Белом доме поведали, в каких странах украинские пилоты будут осваивать "F-16"

22:57

"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронтеВидео

22:32

ВСУ "задвухсотили" российского пропагандиста и приспешника Кадырова по кличке "Карлссон"

22:25

Удар России по Украине: силы ПВО уничтожили более 30 ракет врага

22:21

Все усеяно трупами: РФ бросает раненных на поле боя, чтобы не платить компенсации

21:51

Ушла вслед за сыном: умерла ирландская певица Шинейд О'КоннорВидео

21:50

Массированный удар РФ: появились фото сбитой ракеты под Днепром

Реклама
21:44

Ракетный удар по Украине 26 июля: оккупанты били по Хмельнитчине - Игнат

21:28

"Подтягивают силы по линии фронта": в Минобороны рассказали о наступлении россиян

20:51

НАТО усиливает разведку в Черноморском регионе из-за России

20:48

Ефросинина рассказала, как "поймала" мужа на переписке с другой

20:35

Зеленский предложил продлить военное положение до ноября

20:30

Мы не быдло и не крепостные, возобновите публичное декларированиемнение

20:12

В Беларуси "вагнеровцы" стянули в лагерь более 750 военных грузовиков

19:45

Цены в Украине на популярное летнее лакомство взлетели на 60%: что произошло

19:30

Россия атаковала Украину ракетами: в некоторых областях - взрывыВидео

19:20

Будет настоящая холодрыга: Украину накроют грозовые дожди и шквалы

18:53

"Наша армия должна быть готова": эксперт объяснил, кто может стать преемником ПутинаВидео

18:39

Трусить будет еще 4 дня: почти 6-бальная магнитная буря не отступает

18:39

Наталка Денисенко напугала поклонников честным фото без макияжа

18:25

Пить кофе с молоком или без: ответ о популярном напитке приведет в изумление

18:09

Родился в Черновцах: выходец из Украины руководит "вагнеровцами" в Беларуси

17:54

"Украинская команда" передала партию ноутбуков учебным заведениям для детей с инвалидностью

17:53

Кличко: Киев закупил для переселенцев квартиры площадью 6000 кв. м, первые семьи получили ключи

17:39

Что лучше для здоровья - цикорий или кофе: непростой ответ на частый вопрос

17:35

Какой уксус добавляют в консервацию: чем заменить важный ингредиент

17:26

Отдал все и ушел в запой - появились подробности развода Брежневой и Меладзе

Реклама
17:18

Снаружи, изнутри и никаких разводов: как легко и быстро вымыть окна

17:13

Как лучше есть огурцы с кожурой или без: правильный гид по любимому овощу

17:12

Количество оккупантов увеличилось: в ВСУ рассказали, будет ли наступление с севераВидео

16:54

"Одна из наших реализаций": в СБУ признали прошлогоднюю атаку на Крымский мост

16:48

Евросоюз снимает санкции с Виктора Пшонки и его сына - СМИ

16:45

Снова перепутала Гаагу и Одессу: Демин поставил на место пропагандистку Симоньян

16:42

ВСУ разгромили оккупантов и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

16:29

Голос Украины звучит в Европе: Киев и Хелм соединит поезд Укрзалізниці брендированный Голосом країни

16:09

Фальшиво пела и виляла толстыми ляжками: Лорак таки выступила в ТурцииВидео

16:08

Ещё порадует свежестью: какую зелень посадить в августе

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять