Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

Обломки сбитых вражеских ракет упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

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Ночью в Украине объявляли воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот карты тревог

В ночь на 27 июля в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением ракет и ударных беспилотников. В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Первый заместитель начальника военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин сообщил, что обломки сбитых вражеских ракет упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

"В результате сбивания ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района. Кроме того, обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине. Повреждено авто", - говорится в Telegram-канале ОВА.

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По предварительной информации, пострадавших нет.

Около трех часов ночи в Хмельницкой ОВА сообщили о звуках взрывов в области и работе ПВО. Украинцев призывали оставаться в укрытиях.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что около 19 часов оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

В среду вечером российские крылатые ракеты среди прочего были направлены на Староконстантинов Хмельницкой области.

В Староконстантинове расположен военный аэродром, на котором базируются украинские тактические бомбардировщики Су-24М. Они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали Первомайскую общину Харьковской области иранскими дронами типа "Shahed". Есть попадания в промышленные объекты. Об этом сообщил мэр Первомайска, глава Первомайской общины Харьковщины области Николай Бакшеев. В результате российской атаки вспыхнул пожар.

В ночь на 25 июля в Киеве и ряде других областей Украины объявляли воздушную тревогу, которая продолжалась более трех часов.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что враг атаковал Киев ударными БПЛА. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к столице.

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