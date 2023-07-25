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Ночью РФ атаковала Киев "Шахедами": что известно

Анна Ярославская
25 июля 2023, 07:11 обновлено 25 июля, 07:20
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Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к столице. Обошлось без жертв и разрушений.
Дым, дроны-камикадзе Шахед
Это была уже шестая атака дронов на столицу за август / pixabay.com, Telegram

В ночь на 25 июля в Киеве и ряде других областей Украины объявляли воздушную тревогу, которая продолжалась более трех часов.

Тревогу также объявляли и в областях на востоке, севере, юге и в центре Украины, а затем и в части западных областей. В Воздушных силах сообщили, что существует угроза применения врагом ударных БпЛА.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что прошлой ночью враг атаковал Киев ударными БПЛА. По предварительным данным, противник применил иранские боеприпасы типа "Shahed".

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"Это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев", - написал он в Telegram.

В Киеве обошлось без жертв и разрушений.

Воздушная атака РФ на Одесскую область

В ночь на 24 июля в Одесской области прозвучали взрывы - российские оккупанты в очередной раз атаковали регион. В этот раз под прицелом была портовая инфраструктура реки Дунай.

Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили силы ПВО Украины. В результате ночной атаки шестеро людей пострадали.

В ночь на 23 июля Россия ударила 5 видами ракет по Одессе. Захватчики применяли такие ракеты, как Калибр, Оникс, Х-22, Искандер-К и Искандер-М. Оккупанты обстреляли исторический центр города. Пострадали люди.

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