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ПЦУ переходит на новоюлианский календарь: что изменится
Юлия Куришко
27 июля 2023, 15:49
обновлено 27 июля, 16:13
46
Из 161 делегата Собора поддержали переход на новоюлианский календарь - 156.
https://glavred.info/ukraine/pcu-oficiyno-perehodit-na-novoyulianskiy-kalendar-shcho-zminitsya-10488802.html
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