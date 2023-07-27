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ПЦУ переходит на новоюлианский календарь: что изменится

Юлия Куришко
27 июля 2023, 15:49 обновлено 27 июля, 16:13
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Из 161 делегата Собора поддержали переход на новоюлианский календарь - 156.

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