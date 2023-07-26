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ВСУ разгромили оккупантов и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

Юлия Куришко
26 июля 2023, 16:42 обновлено 26 июля, 16:51
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На Бахмутском направлении наши войска продолжают успешно вести наступательные действия.
ВСУ разгромили оккупантов и продвинулись вперед на Бахмутском направлении
Маляр рассказала о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

"Там враг ищет в нашей обороне слабые места, осуществляет артобстрел, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения, всеми силами пытается протиснуть нашу оборону, но безуспешно. Наши защитники на этих направлениях принимают все меры, чтобы остановить врага", - пояснила Маляр в своем Telegram.

Она также сообщила, что на Бахмутском направлении наши войска продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут.

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"Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка. Враг цепляется за каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери", - добавила Анна Маляр.

На юге Украины Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, постепенно продвигаются.

В районе Старомайорское продолжаются бои, наши защитники имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник пытается вернуть утраченные позиции, в частности северо-восточнее Работино Запорожской области, но безуспешно.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ мощно накрывают оккупантов вокруг Бахмута. ВСУ используют всю линейку боеприпасов предоставленную нам партнерами и делают это эффективно, добавил Сергей Череватый - спикер восточной группировки войск ВСУ.

Украинские военные вступили в ожесточенный бой с оккупантами. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, ВСУ продолжают двигаться на Бахмутском направлении.

ВСУ наступают медленнее, но с меньшими потерями. Уровень потерь военной техники ВСУ снизился до 10%, армия Украины сосредоточилась на изматывании российских оккупантов, пишут американские журналисты.

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