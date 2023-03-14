РФ попалась на уловку: после Бахмута ВСУ со свежими силами пойдут в наступление – западные СМИ

Заявления Владимира Зеленского о важности обороны Бахмута подогревают желание РФ завоевать этого город.

ВСУ продолжают оборону Бахмута / соцсети

Бои за Бахмут Донецкой области выматывают российские силы, при этом позволяют ВСУ накопить резервы для наступления.

Российские потери в районе Бахмута несоразмерно выше украинских, при этом Владимир Путин и главарь "Вагнера" Евгений Пригожин даже попались на "уловку" украинских защитников, говорится в материале merkur.de.

"В то время как российские вооруженные силы чрезвычайно глупы, украинцы чрезвычайно умны. Бои за Бахмут связывают большое количество русских сил", — цитирует издание преподавателя экономики в Военной академии ETH Zurich Маркуса Койпа.

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По его мнению, Украина сможет сохранить свои резервы — и весной нарастить силы для наступления.

Он пояснил, что постоянные заявления Владимира Зеленского о важности обороны Бахмута подогревают желание Пригожина завоевать этот город.

"Россия попадется на уловку", — заявил Койп.

Вместе с тем он уверен в том, что битва за Бахмут является войной между Пригожиным и МО РФ во главе с Сергеем Шойгу, которые являются "врагами".

"Русские войска отправляются в мясорубку С военной точки зрения это крайне глупо. Но битва за Бахмут — это прежде всего не достижение военных целей, а борьба за власть в российском руководстве", — добавил Койп.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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