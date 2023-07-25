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"Кассетные боеприпасы в действии": ВСУ мощно накрывают оккупантов вокруг Бахмута

Юлия Куришко
25 июля 2023, 17:01 обновлено 25 июля, 17:14
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Череватый прокомментировал продвижение россиян в районе Новоегоровки на Сватовском направлении.
'Кассетные боеприпасы в действии': ВСУ мощно накрывают оккупантов вокруг Бахмута
Череватый рассказал об использовании кассетных боеприпасов / коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Вооруженные Силы Украины уже используют кассетные боеприпасы вокруг Бахмута.

На вопрос, может ли Череватый подтвердить информацию, которую распространяют российские "военкоры", об использовании американских кассетных боеприпасов вокруг Бахмута, он ответил в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"ВСУ используют всю линейку боеприпасов предоставленную нам партнерами и делают это эффективно. То, что об этом вспоминают российские военкоры - комплимент нашим артиллеристам", - отметил спикер.

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Также Череватый прокомментировал продвижение россиян в районе Новоегоровки на Сватовском направлении.

"Там ситуация контролируемая. Если происходят качество движения, то это в рамках тактических передвижений. И какого-то значительного успеха врагу не удалось достичь, несмотря на то, что он последнюю неделю пытался концентрировать там максимальные усилия", - подчеркнул спикер восточной группировки войск ВСУ.

Кассетный боеприпас - что известно

Кассетные боеприпасы состоят из десятков бомб меньшего размера. Они разлетаются во время детонации.

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую площадь, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

В 2010 году была принята Конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы в Украине: что известно

Напомним, что Главред разобрался, что такое кассетные боеприпасы и почему они запрещены. Во время обстрела такими боеприпасами, в воздухе взрывается элемент, из которого территория "покрывается" кассетными бомбами.

Эксперт раскрыл причину, почему Россия в истерике из-за появления кассетных боеприпасов в ВСУ. Появление в ВСУ кассетных боеприпасов оказывает психологический эффект, ведь теперь россияне будут знать, что они точно погибнут в Украине, а страх смерти хуже самой смерти.

Байден откровенно высказался относительно кассетных бомб для ВСУ и подчеркнул, что они нужны украинцам. Решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень тяжело, подчеркнул президент США.

Больше интересных новостей:

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