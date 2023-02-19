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К весеннему наступлению РФ ВСУ могут получить менее 25% обещанных танков — Times

19 февраля 2023, 15:10
Как пишут западные журналисты, до прогнозируемого весеннего наступления России Украина, вероятно, получит менее четверти современных боевых танков.
Танки леопард, Украина
ВСУ могут получить менее 25% обещанных Западом танков — Times / коллаж Bundeswehr, УНИАН

До начала прогнозируемого весеннего наступления русских оккупантов украинская армия, по всей вероятности, получит менее 25% современных боевых танков от того количества, которые обещали ей западные союзники. Об этом сообщает британское издание The Times.

Согласно оценкам западных экспертов, официальный Киев ждет, что от западных союзников прибудут около 320 боевых современных танков. Впрочем, ожидается, что только пятьдесят из них успеют довезти на фронт к началу апреля нынешнего года.

Как говорят эксперты, 50 танком может оказаться недостаточно для того, чтобы ВСУ оказали существенное влияние на бои русско-украинской войны.

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Несколько дней назад федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил − его министры постараются передать более 80 танков модели Leopard 2. Правительство Великобритании пообещало предоставить Украине 14 танков Challenger 2. Впоследствии Дания, Германия и Нидерланды обнародовали соглашение о модернизации и отправке в 178 старых танков модификации Leopard 1A5.

Западное оружие для Украины:

Ранее сообщалось, что Польша продолжает поддерживать Украину в борьбе с российским нашествием. Украинская армия уже получила от Польши 250 советских танков Т-72. На этом страна решила не останавливаться, а потому вскоре ВСУ получат еще более современных модификаций танков.

Как отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресконференции со своим шведским коллегой, Польша планирует отправить Украине 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 танков Leopard.

Напомним, недавно заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша может поставить Украине истребители, такие как F-16 или Миг-29, но только в рамках НАТО или того же Рамштайн. Сейчас такого вопроса на повестке дня нет.

"Сегодня нет дискуссии относительно передачи (самолетов Украине). Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках "Рамштайн", или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие", — подчеркнул Войцех Скуркевич.

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