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Мощная поддержка от Польши: Украине передадут 60 модернизированных танков Т-72 и 14 "Леопардов"

13 февраля 2023, 22:21
Польский премьер подчеркнул, что его страна и в дальнейшем будет активно поддерживать Украину.
Матеуш Моравецкий, танки Leopard 2
Польша планирует передать Украине еще 60 танков советского образца и 14 танков Leopard / УНИАН, US Army

Польша продолжает поддерживать Украину в борьбе с российским нашествием. Украинская армия уже получила от Польши 250 советских танков Т-72. На этом страна решила не останавливаться, а потому вскоре ВСУ получат еще более современных модификаций танков.

Как отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресконференции со своим шведским коллегой, Польша планирует отправить Украине 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 танков Leopard.

"Польша поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard", - сказал Моравецкий.

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Польский премьер подчеркнул, что его страна и в дальнейшем будет активно поддерживать Украину.

Напомним, недавно заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша может поставить Украине истребители, такие как F-16 или Миг-29, но только в рамках НАТО или того же Рамштайн. Сейчас такого вопроса на повестке дня нет.

"Сегодня нет дискуссии относительно передачи (самолетов Украине). Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках "Рамштайн", или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие", - подчеркнул Войцех Скуркевич.

Как сообщал Главред, Польша к предстоящему саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе выступит с инициативой предоставления НАТО конкретных гарантий безопасности Украине. Такой шаг укрепит безопасность государства накануне его вступления в коллективный блок безопасности Запада. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

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