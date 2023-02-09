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Зеленский удивил подробностями об отношениях между Украиной и Германией

9 февраля 2023, 19:52
Украинский гарант подчеркнул, что с начала полномасштабного российского вторжения отношения между Киевом и Берлином очень изменились.
Зеленский удивил подробностями об отношениях между Украиной и Германией
Зеленский рассказал о волнообразных отношениях между Украиной и Германией / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения между Киевом и Берлином являются волнообразными. В связи с этим приходится постоянно убеждать Германию в усилении военной помощи.

"Наши отношения с Германией имеют, так сказать, волнообразный характер, они то поднимаются, то опускаются. Поначалу мне было очень тяжело, темпераменты совершенно разные. По своей природе я быстрый человек. Другие работают медленнее, что также может быть связано с их бюрократией", - рассказал Зеленский интервью изданию Der Spiegel.

Украинский гарант подчеркнул, что с начала полномасштабного российского вторжения отношения между Киевом и Берлином очень изменились. Президент напомнил, что Германия предоставила ВСУ системы ПВО "Ирис-Т". Именно они спасли много человеческих жизней. При этом Зеленский отметил, что ему постоянно приходится оказывать давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот как можно быстрее дал больше оружия.

"Я сказал канцлеру: "Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше ничего нет, у нас есть разведывательная служба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть". И я не знаю, как, но ему действительно удавалось производить их быстрее. Это было положительно. Только сейчас мы вернулись в сложную фазу с этими дебатами о немецких танках, они эмоциональны и сложны. Мне приходится оказывать давление на помощь Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а европейцам", - рассказал глава государства.

Военная помощь от Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что Украина до конца текущего месяца получит от Германии боеприпасы и несколько видов военной техники.

В частности, планируется предоставление Украине большего количества управляемых ракет. Кроме управляемых ракет, также планируют предоставить пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и пять инженерных машин Pioneer 2A1 Dachs. Также в марте планируют предоставить пять мостоукладчиков типа Biber.

Кроме того, правительство Германии одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран. Сколько основных боевых танков Leopard 1 A5 будет фактически поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ.

Вместе с тем у Германии есть опасения относительно танков для Украины. Как пишет Bloomberg, власти страны опасаются из-за того, что союзники могут передать меньше танков, чем нужно Украине для освобождения своих территорий. В ФРГ акцентировали внимание на том, что они ожидают от союзников "быстрых" поставок танков для Украины.

Больше новостей о военной помощи Украине:

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