'Мы должны держаться': Зеленский назвал ключевую цель героической обороны Бахмута

Президент подчеркнул, что со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен, поскольку россияне полностью разрушили город своей артиллерией.

Зеленский объяснил, почему ВСУ не выходят из Бахмута / president.gov.ua

Вооруженные силы Украины уже шесть месяцев обороняют Бахмут. Украинские защитники будут держаться до тех пор, пока наше государство не получит все необходимое вооружение. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Вы должны смотреть на это с точки зрения военных и спецслужб. Все это вопрос времени. Во время войны время не имеет того же значения. Мы должны держаться, пока не получим оружие", - сказал украинский гарант в интервью Le Figaro.

Зеленский добавил, что со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен, поскольку российские захватчики полностью разрушили город своими артиллерийскими обстрелами.

"Но если они возьмут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?", - подчеркнул глава государства.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

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