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У Германии есть опасения относительно танков для Украины, это не касается "эскалации" - Bloomberg

8 февраля 2023, 16:14
Немецкие власти дали разрешение на передачу танков для Украины от союзников, но боятся, что их может оказаться мало.
У Германии есть опасения относительно танков для Украины, это не касается 'эскалации' - Bloomberg
Германия боится, что танков Leopard 2 может не хватить Украине / Фото US Army

Германия дала разрешение на передачу боевых танков Leopard 2 для Украины. Однако теперь ее власти опасаются из-за того, что союзники могут передать меньше танков, чем нужно Украине для освобождения своих территорий. Об этом сообщает Bloomberg.

Украине необходимо передать танки для создания минимум двух батальонов уже в ближайшее время. В Германии акцентировали внимание на том, что они ожидают от союзников "быстрых" поставок танков для Украины.

Немецкие власти заявили, что самостоятельно ведут переговоры с союзниками о передаче танков. Однако эти обсуждения пока мало что дали.

Немецкий чиновник отметил, что Украина в ближайшее время может получить танки Leopard от Португалии, однако их количество пока неизвестно. Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды предложили отправить танки, однако пока не взяли на себя четких обязательств.

Передача танков Украине

Напомним, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количество танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине. По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков. По его словам, на сегодня танковая коалиция насчитывает уже 12 участников.

Другие новости:

война в Украине военная помощь вторжение России Танк Leopard 2
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