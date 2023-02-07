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"Расслабляться еще рано": РФ продолжает готовится к наступлению - Данилов

7 февраля 2023, 23:22
Данилов заявил, что украинские военные готовы к любому развитию событий.
Данилов, войска РФ
РФ готовится к новому наступлению / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты могут пойти в новое наступление 24 февраля. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Radio NV.

"Они готовятся …24 февраля. Подходит годовщина этих событий, которые у них произошли. Отчитываться особо не о чем, потому что кроме того, что террористы захватили Запорожскую атомную станцию, есть территория, которая пока находится под оккупацией (но мы обязательно ее освободим), нет никаких отчетов, которые они в свое время себе нарисовали", — сказал Данилов.

Он акцентировал внимание на том, что украинские военные готовы к атакам врага и они смогут справиться с любым развитием событий. Однако пока расслабляться нельзя.

"Понимаем, что происходит у врага, его состояние. Я бы не говорил сегодня, что мы можем абсолютно расслабиться и победа уже лежит в нашем кармане. Нам предстоит еще очень много работать, работать, работать для того, чтобы мы освободили всю нашу родную землю от этих террористов, которые на нее ворвались, начиная с 2014 года", — добавил Данилов.

Угроза нового масштабного наступления РФ

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что армия РФ может пойти в наступление в Донецкой, Луганской и, вероятно, в Запорожской областях. На Херсонщине и в Крыму захватчики будут пытаться удерживать захваченные позиции. Москва намерена мобилизовать 300-500 тысяч человек, чтобы проводить наступательные операции против Украины весной и летом 2023 года.

В то же время глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что оккупанты могут пойти в наступление на Луганщине в любой день после 15 февраля. Они продолжают стягивать свои силы на это направление. Враг завершает двухмесячные учения мобилизованных – понадобится 10 дней, чтобы перебросить их в Украину и создать резерв для новой наступательной операции.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Россия особенно относится к различному "символизму", поэтому оккупанты могут начать любые наступления до 24 февраля. Силы обороны Украины готовы к отражению вражеских атак. В направлении Харькова россияне пока не сформировали ударных группировок, однако появления таких групп исключать нельзя.

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война в Украине вторжение России Алексей Данилов
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