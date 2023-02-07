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"Сохраняем внимание на том, что готовят оккупанты": Зеленский высказался об угрозе нового наступления РФ

7 февраля 2023, 20:50
Глава государства провел ряд совещаний с военными и руководителем разведки. Украина готовится активно противостоять новым атакам врага.
Владимир Зеленский, российские военные, российский танк
Зеленский подчеркнул, что Украина сохраняет максимальное внимание на том, что готовят оккупанты/ Офис президента Украины, Минобороны РФ

Власти Украины сохраняют максимальное внимание на подготовке российских оккупантов к возможному новому наступлению. Президент Владимир Зеленский провел по этому поводу ряд совещаний с военными и руководителем разведки.

Об этом глава государства заявил во время вечернего видеообращения 7 февраля. Он отмечает, что сейчас самая горячая ситуация на востоке Украины. На юге не так горячо, однако это направление имеет не менее стратегическое значение.

"Традиционно провел несколько совещаний с военными, совещание с руководителем разведки. Сохраняем максимальное внимание на том, что готовят оккупанты. И на том, что нужно нашим воинам, чтобы эффективно противостоять. Причем на всех направлениях", – отмечает украинский президент.

Он подчеркнул, что власть и военные работают над укреплением Украины по всему периметру.

"Донетчина и восток, где горячее всего, – я о них вспоминаю каждый день в таких обращениях. Юг звучит реже, хотя стратегическое значение этих направлений не меньше. А укрепляем государство по всему периметру", – сказал глава государства.

Он поблагодарил всех военных, которые защищают Украину на фронте. Президент отметил бойцов на самых сложных на это время направлениях.

"Пограничников, которые воюют на Донбассе. За ежедневную храбрость и стойкость в боях. За результаты. Луганский и Харьковский пограничные отряды – я благодарю вас, ребята!", – сказал Зеленский.

Также он поблагодарил защитников, которые стоят на страже безопасности Украины на севере. Глава государства подчеркнул, что каждое направление имеет значение. Он добавил, что сейчас прорабатываются все возможные сценарии, и защита государства продолжается.

Владимир Зеленский
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Угроза нового масштабного наступления РФ

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что армия РФ может пойти в наступление в Донецкой, Луганской и, вероятно, в Запорожской областях. На Херсонщине и в Крыму захватчики будут пытаться удерживать захваченные позиции. Москва намерена мобилизовать 300-500 тысяч человек, чтобы проводить наступательные операции против Украины весной и летом 2023 года.

В то же время глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что оккупанты могут пойти в наступление на Луганщине в любой день после 15 февраля. Они продолжают стягивать свои силы на это направление. Враг завершает двухмесячные учения мобилизованных – понадобится 10 дней, чтобы перебросить их в Украину и создать резерв для новой наступательной операции.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Россия особенно относится к различному "символизму", поэтому оккупанты могут начать любые наступления до 24 февраля. Силы обороны Украины готовы к отражению вражеских атак. В направлении Харькова россияне пока не сформировали ударных группировок, однако появления таких групп исключать нельзя.

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