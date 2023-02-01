'Сохраните время, деньги и жизни': Джонсон призвал Запад немедленно дать Украине необходимое оружие

Экс-премьер вспомнил, как ему говорили, что это была плохая идея дать украинцам ПТРК Javelin, однако это оружие очень помогло ВСУ.

Джонсон призвал Запад немедленно предоставить Украине необходимое оружие / president.gov.ua

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который прибыл в Вашингтон для переговоров с высокопоставленными политиками об усилении поддержки Украины, призвал предоставить украинской армии все необходимое вооружение для борьбы с российскими оккупантами.

Как пишет Fox News, отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, Джонсон поддержал предоставление Украине всех нужных видов оружия.

"Все, что я скажу, это то, что каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять Украине какое-то оружие, а в итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь", - подчеркнул Джонсон.

Экс-премьер вспомнил, как ему говорили, что это была "плохая идея дать украинцам противотанковые ракеты".

"На самом деле они были незаменимы, и Соединенные Штаты – во времена Дональда Трампа – предоставили им также и Javelin. Они были незаменимы в боях для отражения русских танков. Люди говорили, что не надо давать HIMARS. Я помню, как спорили о реактивных системах залпового огня, РСЗО. На самом деле они оказались бесценными для украинцев. То же самое мы говорили о танках", - подчеркнул политик.

Джонсон убежден, что Западу нужно "сэкономить время, сэкономить деньги, сохранить жизни и дать украинцам то, что им нужно, как можно быстрее".

США отказались передавать ВСУ истребители F-16

Напомним, что 30 января президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Так, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам представителей Украины, сейчас являются приоритетными, Байден ответил коротко: "Нет".

Позже Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.

"Что я могу вам сказать, так это то, что оказывается большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства для украинцев будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной", - сказал Кирби.

Вместе с тем, недавно в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Как отметила представитель Белого дома Оливия Далтон, США поддерживают регулярные контакты с Украиной по ее военных нуждах и предоставляют ВСУ многомиллиардную военную помощь.

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