Еще один шаг на пути к НАТО: Польша попросит Альянс дать Украине гарантии безопасности

Армия Украины должна получить достаточное количество техники, чтобы отразить наступление агрессора РФ и вернуть себе захваченные территории, сказал Анджей Дуда.

Украине нужны конкретные гарантии безопасности от НАТО - Дуда / Коллаж УНИАН, Офис президента

Польша на будущем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе выступит с инициативой предоставления НАТО конкретных гарантий безопасности Украине. Такой шаг укрепит безопасность государства в преддверии его вступления в коллективный блок безопасности Запада. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

Как сообщает Dorzeczy, он рассказал о том, что Варшава на летнем саммите НАТО в Вильнюсе предложит блоку предоставить конкретные гарантии безопасности Украине. Решение должно укрепить безопасность государства перед тем, как произойдет интеграция Киева в Альянс.

"Это наша самая главная задача на сегодняшний день, мы обязательно поговорим об этом до Вильнюсского саммита, но мы также хотели бы выработать договоренность с нашими союзниками в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО", - отметил Дуда.

Также Анджей Дуда подчеркнул, что ВСУ должны получить достаточное количество военной техники, чтобы у армии была возможность остановить наступление оккупантов РФ и вернуть захваченные территории.

Добавим, саммит НАТО в Вильнюсе должен пройти с 11 по 12 июля. Это первое мероприятие Альянса в Вильнюсе и второе в странах Балтии после саммита в Риге 2006 года.

Заявка Украины на вступление в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября прошлого года после того как директор РФ Путин объявил об аннексии украинских территорий, сделал заявление о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в рамках ускоренной процедуры.

По мнению гаранта, Украина уже прошла свой путь для интеграции в блок и стала фактически его союзником.

Позже президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку интеграции Украины в Североатлантический альянс. Они призвали НАТО усилить военную помощь Киеву и потребовали от агрессора России вывести свои войска с украинской земли.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон поддерживает планы Украины по вступлению в НАТО. Двери для Киева остаются открытыми. Однако решение должны поддержать все 30 стран-участников Альянса.

Смотрите видео ТСН - вступление Украины в НАТО поддерживают 86% украинцев

Угроза наступления России: