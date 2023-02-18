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Польша передаст Украине танки Leopard 2 и PT-91 в течение одного-двух месяцев – Дуда

18 февраля 2023, 13:43
Украинские военные в Польше успешно тренируются на танках и тренажерах, подчеркнул Анджей Дуда.
Дуда
Анджей Дуда раскрыл сроки поставок танков Украине/ Bundeswehr, УНИАН

В течении одного-двух месяцев Варшава сможет передать Киеву танки Leopard 2, а также PT-91, заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Я думаю, что этот термин абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные сейчас проходят в Свентошове (танковый полигон на юго-западе Польши – ред.)", — подчеркнул он в интервью Укринформу.

Польский лидер обратил внимание на то, что украинские военные в Польше тренируются на танках и тренажерах, поэтому происходит полная подготовка по обслуживанию танков, которые передадут Украине.

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"Я очень рассчитываю на то, что в те временные рамки, о которых вы говорите, можно оказать такую помощь Украине", — добавил Дуда.

Ранее сообщалось, что Польша продолжает поддерживать Украину в борьбе с российским нашествием. Украинская армия уже получила от Польши 250 советских танков Т-72. На этом страна решила не останавливаться, а потому вскоре ВСУ получат еще более современных модификаций танков.

Как отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресконференции со своим шведским коллегой, Польша планирует отправить Украине 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 танков Leopard.

Напомним, недавно заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша может поставить Украине истребители, такие как F-16 или Миг-29, но только в рамках НАТО или того же Рамштайн. Сейчас такого вопроса на повестке дня нет.

"Сегодня нет дискуссии относительно передачи (самолетов Украине). Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках "Рамштайн", или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие", — подчеркнул Войцех Скуркевич.

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