Отдал жизнь за собратьев: во время контрнаступления погиб командир Анатолий Тегза

Анатолий был мужчиной безграничной смелости и безудержной воли. Для него не существовало ничего невозможного.

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Во время контрнаступления погиб командир Анатолий Тегза / Коллаж: Главред, фото: Карпатская Сечь

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб командир тактической группы "Карпатской Сечи" Анатолий Тегза с позывным "Варвар". Защитник отошел в вечность 14 июля, когда пошел помогать раненым собратьям, но, к сожалению, не вернулся.

Как сообщил родной брат погибшего воина Богдан на своей странице в Facebook, подразделение "Варвара" попало под артиллерийский обстрел врага во время наступательных операций в районе Бахмута. Анатолий, спасая своих раненых собратьев, пошел помогать бойцам из другого подразделения.

"В ходе проведения контрнаступления в районе Бахмута их подразделение попало под артобстрел, спасая своих собратьев, которые получили ранения, пошел помогать раненым бойцам из другого подразделения (потому что по другому он не мог) и, к большому сожалению, живым не вернулся! Земля тебе пухом! Герои не умирают! Держи небо, брат!", - написал брат защитника.

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Как сообщило движение "Карпатская Сечь", "Варвар" был мужчиной безграничной смелости и безудержной воли. Для него не существовало ничего невозможного. Он был всегда впереди и вдохновлял собратьев своим примером.

"В последнем бою проявил себя героически, перед смертью спас жизнь своему собрату и командиру смежного подразделения", - сообщили в "Карпатской Сечи".

У Анатолия остались жена и двое детей.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Также сообщалось, что на войне трагически погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь Гусь с позывным "Флойд". Он был искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники.

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