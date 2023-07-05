"Мы осиротели": в боях под Бахмутом погиб известный ресторатор из Львова

В бою с российскими оккупантами под Бахмутом 2 июля погиб львовский художник, шеф-повар и блогер Андрей Гудыма. Без отца осталась его дочь Юлия.
Трагическое известие сообщили на Facebook-странице Издательства "Старого Лева", где готовится к печати книга Гудыми "69 специй для сердца".
"С болью сообщаем вам трагическую новость. Андрей Гудыма – военнослужащий, невероятный человек и любящий отец, ресторатор и бренд-шеф, погиб 2 июля в боях под Бахмутом, защищая Украину в рядах ВСУ. Горюем и скорбим вместе с семьей и близкими. Выражаем искренние соболезнования", – говорится в сообщении.
Свои соболезнования выразила и основательница издательства ВСЛ (Видавництво Старого Лева), поэтесса Марьяна Савка.
"Наш автор, который не успел увидеть свою книгу. Погиб на фронте. А еще на Книжном Арсенале мы со Светланой Фесенко рассматривали ее акварельки к этой невероятной книге о специях. Столько в ней любви и вкуса к жизни. Это будет очень красивое издание, Андрей, обещаю. Очень больно быть издателем книг, которые увидят мир без авторов", - написала она.
Иллюстратор Светлана Фесенко добавила, что продолжает рисовать книгу памяти об Андрее.
"Несколько месяцев назад Издательство Старого Льва в очередной раз приобщило меня к замечательному проекту – иллюстрировать книгу о специях. Яркую, остроумную, веселую, вкусную книгу о специях. О жизни. Но жизнь, к сожалению, никогда не знает, когда придет смерть... Но книга будет. Я ее рисую. Теперь как книгу памяти об Андрее. Я рисую celebration of life. Во всех смыслах", – отметила она.
Андрей Гудыма работал бильд-редактором в "Экспрессе", а также шеф-поваром ресторанов "Open. Быстрый ресторан" и "Re:bro. Пивной ресторан здорового питания".
"Все, к чему он прикасался, все, что сотворил: от крошечного ножика до кулинарных шедевров – несет его отпечаток... его мысли, улыбку, его душу. Сколько из нас Андрей научил не только профессии – любви. Любви друг к другу, к делу, которое делаешь. Его традиции живут в заведениях, его блюдо живет, его творчество. Мы осиротели без тебя, Андрей!" – написали коллеги Гудымы из ресторана Re:bro.
У Гудымы осталась дочь Юлия, с которой он был очень близок.
"Твоя дочь любит тебя больше всего на свете. И поэтому я сдерживала тебя, как могла. Злилась и гордилась. А сейчас сердце рвется на куски, потому что так тяжело не было никогда", – написала в Facebook украинская журналистка Ульяна Сурмай.
Прощание с воином состоится в четверг, 6 июля, в 11:00 в Гарнизонном храме во Львове (ул. Театральная, 11), похороны пройдут на Лычаковском кладбище (Марсово Поле) в 12:00.
Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 35-летний защитник Украины, воин-разведчик Леонид Краснов (позывной - Месси). Он был одним из основателей боевой группы К-2 в составе 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.
Леонид Краснов получил награду от главнокомандующего ВСУ за оборону населенных пунктов на востоке.
Кроме того, в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.
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