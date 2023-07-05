УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мы осиротели": в боях под Бахмутом погиб известный ресторатор из Львова

Анна Ярославская
5 июля 2023, 08:07 обновлено 5 июля, 08:33
235
Об Андрее Гудыме вспоминают как о невероятном человеке, любящем отце. Он был бренд-шефом и автором книги "69 специй для сердца", которая готовится к печати.
Андрей Гудыма
Андрей Гудыма погиб в боях под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/starlev, facebook.com/rebro.lviv/

В бою с российскими оккупантами под Бахмутом 2 июля погиб львовский художник, шеф-повар и блогер Андрей Гудыма. Без отца осталась его дочь Юлия.

Трагическое известие сообщили на Facebook-странице Издательства "Старого Лева", где готовится к печати книга Гудыми "69 специй для сердца".

"С болью сообщаем вам трагическую новость. Андрей Гудыма – военнослужащий, невероятный человек и любящий отец, ресторатор и бренд-шеф, погиб 2 июля в боях под Бахмутом, защищая Украину в рядах ВСУ. Горюем и скорбим вместе с семьей и близкими. Выражаем искренние соболезнования", – говорится в сообщении.

видео дня

Свои соболезнования выразила и основательница издательства ВСЛ (Видавництво Старого Лева), поэтесса Марьяна Савка.

"Наш автор, который не успел увидеть свою книгу. Погиб на фронте. А еще на Книжном Арсенале мы со Светланой Фесенко рассматривали ее акварельки к этой невероятной книге о специях. Столько в ней любви и вкуса к жизни. Это будет очень красивое издание, Андрей, обещаю. Очень больно быть издателем книг, которые увидят мир без авторов", - написала она.

Андрей Гудыма
Андрей Гудыма принял последний бой под Бахмутом / Фото: facebook.com/prime.lviv

Иллюстратор Светлана Фесенко добавила, что продолжает рисовать книгу памяти об Андрее.

"Несколько месяцев назад Издательство Старого Льва в очередной раз приобщило меня к замечательному проекту – иллюстрировать книгу о специях. Яркую, остроумную, веселую, вкусную книгу о специях. О жизни. Но жизнь, к сожалению, никогда не знает, когда придет смерть... Но книга будет. Я ее рисую. Теперь как книгу памяти об Андрее. Я рисую celebration of life. Во всех смыслах", – отметила она.

Андрей Гудыма
Андрей Гудыма был шеф-поваром / Фото: facebook.com/rebro.lviv

Андрей Гудыма работал бильд-редактором в "Экспрессе", а также шеф-поваром ресторанов "Open. Быстрый ресторан" и "Re:bro. Пивной ресторан здорового питания".

"Все, к чему он прикасался, все, что сотворил: от крошечного ножика до кулинарных шедевров – несет его отпечаток... его мысли, улыбку, его душу. Сколько из нас Андрей научил не только профессии – любви. Любви друг к другу, к делу, которое делаешь. Его традиции живут в заведениях, его блюдо живет, его творчество. Мы осиротели без тебя, Андрей!" – написали коллеги Гудымы из ресторана Re:bro.

Андрей Гудыма
Андрей Гудыма / Фото: facebook.com/rebro.lviv

У Гудымы осталась дочь Юлия, с которой он был очень близок.

"Твоя дочь любит тебя больше всего на свете. И поэтому я сдерживала тебя, как могла. Злилась и гордилась. А сейчас сердце рвется на куски, потому что так тяжело не было никогда", – написала в Facebook украинская журналистка Ульяна Сурмай.

Андрей Гудыма с дочерью
У Андрея Гудымы осталась дочь Юлия / Фото: facebook.com/prime.lviv
Андрей Гудыма с дочерью Юлией
Андрей Гудыма с дочерью Юлией / Фото: facebook.com/prime.lviv

Прощание с воином состоится в четверг, 6 июля, в 11:00 в Гарнизонном храме во Львове (ул. Театральная, 11), похороны пройдут на Лычаковском кладбище (Марсово Поле) в 12:00.

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 35-летний защитник Украины, воин-разведчик Леонид Краснов (позывной - Месси). Он был одним из основателей боевой группы К-2 в составе 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Леонид Краснов получил награду от главнокомандующего ВСУ за оборону населенных пунктов на востоке.

Кроме того, в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Другие новости:

война в Украине ВСУ Бахмут новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

07:25 Мир
ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

06:45 Украина
Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

02:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:41

Гороскоп на завтра 6 июля 2023: Львам - долгожданная прибыль, Рыбам - мигрень

08:16

"У спецслужб РФ аллергия на Кадырова:" эксперт раскрыл, кто может поддержать чеченца

08:07

"Мы осиротели": в боях под Бахмутом погиб известный ресторатор из Львова

07:54

Седокову подозревают в очередной беременности

07:25

Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

07:10

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти волка среди овец за 10 секунд

06:45

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

06:45

Как правильно – "торгОвельний" или "торгІвельний центр": языковед растолковал ошибку

06:20

Переговоры когда-то так или иначе состоятсямнение

Реклама
05:00

"В июле будет техногенная катастрофа": астролог назвал опасные даты

04:30

Не только ЗАЭС: Путин планирует взорвать еще одну атомную станцию – эксперт

04:00

Жених Рамины Эсхакзай раскрыл подробности внезапного расставания с журналисткой

04:00

Какой сегодня праздник 5 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:30

Маломуж спрогнозировал, какие республики первыми выйдут из состава РФВидео

02:54

Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

02:45

Получил ранения в Бахмуте: доброволец из Литвы скончался в больнице

02:02

3 простых и дешевых способа отбелить подошву на кроссовках

01:35

Экс-депутат Госдумы пояснил, остановят ли Путина гигантские потери армии

00:02

Ассамблея ОБСЕ признала "вагнеровцев" террористами, а РФ - спонсором терроризма

04 июля, вторник
23:15

"Апокалипсиса не будет": названы самые тяжелые последствия для Украины от теракта на ЗАЭС

Реклама
22:49

Надо больше времени: в ГУР объяснили, почему ВСУ наступают "медленно"

22:37

Жена Бориса Джонсона умилила беременными фото на последних сроках

22:17

Клубы черного дыма и сильнейшие взрывы: в оккупированной Макеевке мощная "бавовна"Видео

21:47

"Наша позиция ясна": Венгрия открыто угрожает Украине

21:43

Переворот в Москве: генерал армии назвал вероятных лидеров нового заговора в РФВидео

21:09

Что нужно поставить перед дверью квартиры 6 июля, чтобы год был везучим: приметы

20:58

Россиян берут измором: британский адмирал раскрыл стратегию контрнаступления ВСУ

20:50

РФ может взорвать ЗАЭС 5 июля: оккупанты привезли радиационные лаборатории

20:18

Мисс Украина-Вселенная раскрыла секрет феноменального похудения

19:49

Более 10 гривен за литр: в Украине сделали официальное заявление о ценах на бензин

19:47

Взрывы в Первомайском: оккупанты целились в место прощания с погибшим военнымФото

19:45

У Зеленского предупредили об угрозе теракта на ЗАЭС: в РФ разгоняют дату взрываВидео

19:20

Для нас война не закончится никогдамнение

19:17

У нас есть успехи: стало известно о мощном продвижении ВСУ

19:13

Злата Огневич рассказала про спасение от ракетной атаки РФ в Сумах

18:50

Путин рискует нарваться на новый бунт после мятежа ЧВК Вагнера – NYT

18:42

Все будет летать: Украину атакуют шквалы и мощный ураган

18:13

Кадыров готов к войне в горной местности - Маломуж

17:54

Удары БПЛА под Москвой: у Зеленского напомнили о терактах и преступлениях РФ

17:54

"Может затянуться на 5 и более лет": Маломуж пояснил, как скоро распадется РФ

Реклама
17:27

Киркорова срочно госпитализировали после дня рождения сына

17:17

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление авто KIA Sorento

16:59

Как оформить субсидию на коммуналку: кто имеет право и как ее подсчитать

16:48

РФ ударила Искандером по Первомайскому: много пострадавших, среди них детиФото

16:36

3 минуты и готово: мужчина показал, как отмыть микроволновку изнутри

16:36

Массовое производство Shahed: вблизи России обнаружили завод иранских дронов

16:19

"Факты смертей тщательно скрывают": в Мариуполе загадочно гибнут оккупанты

16:10

Гороскоп на июль 2023: к чему нужно готовиться каждому знаку

16:09

Варить кофе или заваривать: урок украинского от языковеда Авраменко

15:56

Преемник Кадырова: генерал-разведчик назвал неожиданного кандидатаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять