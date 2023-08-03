Авиатроща в Броварах: ГБР раскрыло подозреваемых в гибели высшего руководства МВД

В ГБР сообщили, что чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Появились новые детали агибель руководства МВД в авиакатастрофе / коллаж: Главред, фото: Википедия, ОГП

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло высшее руководство МВД.

"Работники ГБР сообщили о подозрении пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел. Летательный аппарат потерпел катастрофу 18 января 2023 года в Броварах", - говорится в сообщении ГБР.

В частности, о подозрении сообщили работникам ГСЧС:

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начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и. о. командира части;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику Службы безопасности полетов специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Известно, что следователи ГБР восстановили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики".

В ГБР показали реконструацию падения вертолета / скриншот: Главред

Смотрите видео-реконструкцию падения вертолета:

Трагедия в Броварах: что известно

Напомним, что 18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД: Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович.

Появились детали гибели высшего руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.

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