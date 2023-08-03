В армии РФ начался снарядный голод: в ВСУ объяснили изменения ситуации на фронте

Защитники Украины только за прошедшую неделю уничтожили семь складов боеприпасов врага на Левобережье, и после этого уменьшилось количество обстрелов.

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В армии РФ начался снарядный голод/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин

Российская оккупационная армия испытывает нехватку боеприпасов в результате точных ударов украинских военных по складам оккупантов.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она рассказала, что Вооруженные силы Украины на прошлой неделе уничтожили семь вражеских складов с боеприпасами на Левобережье.

По словам Гуменюк, именно уничтожение этих складов стало причиной уменьшения количества обстрелов оккупантами юга нашего государства.

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"Время от времени им удается подтягивать какие-то ресурсы из боеприпасов, техники и личного состава. Но это происходит не в том соответствии темпу развития боевых событий, поэтому есть проседание в статистике, когда враг теряет возможность атаковать, и количество обстрелов уменьшается. Это проявление снарядного голода", – пояснила Гуменюк.

Она добавила, что продолжение контрбатарейной борьбы помогает продвигать противника по левому берегу, что в свою очередь уменьшает возможности для оккупантов осуществлять дистанционные обстрелы.

Война в Украине

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не имеет графика или дедлайна и назвал главную проблему в освобождении территорий. Ситуация с наступлением украинских военных была "перегрета", поэтому сейчас так много ожиданий от ВСУ, отметил он и добавил, что сейчас вражеские минные поля мешают защитникам Украины двигаться вперед.

Издание The New York Times сообщало, что ВСУ изменили план и сосредоточены на истощении армии РФ. ВСУ временно в своем контрнаступлении пока отказались от методов ведения боя армии США и вернулись к тактике, которую прекрасно знают.

Напомним, военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что 2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются через новые бригады ВСУ. Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные уже частично прорвали, но эти заявления – просто манипуляция, говорит эксперт.

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