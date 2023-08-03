"Наступление ВСУ не имеет дедлайна": Данилов назвал главную проблему в освобождении территорий

Ситуация с наступлением украинских военных была "перегрета", поэтому сейчас так много ожиданий. Но наступление ВСУ не имеет графиков и дедлайна.

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Данилов назвал главную проблему в освобождении территорий/ коллаж: Главред, фото: аппарат СНБО Украины, 17 ОТБр имени Константина Пестушка

Украинским военным никто не ставил дедлайнов по освобождению территорий, а говорить о графиках могут лишь те люди, которые на самом деле не понимают, что такое война.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. Он отметил, что ситуация с контрнаступлением украинских военных была в значительной степени перегрета, поэтому сейчас многие пытаются говорить о каких-то графиках и дедлайнах. Однако устанавливать какие-то временные рамки защитникам Украины никто не может.

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"Нам никто дедлайны кроме нас самих ставить не может. Никакого графика не существует. Когда начинаются такие разговоры, мы имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война. К большому сожалению, так случилось, что была перегрета ситуация относительно событий, происходящих на фронте", – сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации украинские военные прекрасно выполняют свои задачи, учитывая те обстоятельства, которые сложились. Данилов отметил, что продолжаются сложные боевые действия, и результат зависит от многих обстоятельств.

Также секретарь СНБО добавил, что он сам никогда не использовал термин контрнаступление, есть просто военные действия, которые на сегодня достаточно сложные. Украинская армия действует по стандартам НАТО, и командиры на месте принимают решение, как действовать в различных ситуациях. Приоритет в украинской армии – сохранение наших воинов.

Самая большая проблема для продвижения – минные поля

Данилов рассказал, что для освобождения территорий самой большой проблемой являются плотные минные поля, которые устанавливают российские оккупанты. Кое-где захватчики установили по 3-5 мин на 1 квадратный метр.

"Представляете, какая сложная работа, чтобы это всё убрать, чтобы после этого можно было двигаться нашим военным. Если раньше было понимание, что это можно сделать с помощью техники, которая была предоставлена партнерами, то сегодня многие участки фронта пешком наши подразделения делают очень сложную работу", – рассказал Данилов.

Война в Украине

Ранее Данилов отмечал, что Украина имеет право бить по РФ оружием своего производства. Украина не имеет никаких запретов на использование оружия, разработанного собственным ВПК, для нанесения ударов по РФ, заявил секретарь СНБО.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что оккупанты готовят мощный ракетный удар. Она не исключает, что россияне могут скоро ударить по Украине ракетами после последних атак дронов.

Напомним, РФ обстреляла в Херсоне спасателей, которые тушили собор. Работники ГСЧС как раз тушили пожар в Свято-Катериненском соборе, который вспыхнул после первого обстрела, и в этот момент попали под вторую атаку.

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