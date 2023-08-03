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Оккупанты готовят мощный ракетный удар: Силы обороны сделали предупреждение

Дмитрий Видоменко
3 августа 2023, 09:50 обновлено 3 августа, 10:00
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Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк не исключает, что россияне могут скоро ударить по Украине ракетами после последних атак дронов.
Гуменюк, ракета
Наталья Гуменюк говорит, что оккупанты вывели корабли-ракетоносители в море / коллаж Главред, фото ОК "Юг" и скриншот из видео

Страна-агрессор Россия может нанести ракетный удар по Украине после недавних атак с применением беспилотников-камикадзе, поскольку оккупанты вывели в Черное море ракетоносители. Такое заявление сделала спикер Сил обороны Юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Корабельная группировка развернута достаточно мощно - 17 кораблей в Черном море, 1 корабль, как обычно, дежурит в Азовском. Два ракетоносителя продолжают боевое дежурство - надводный и подводный, 12 ракет "Калибров", ‒ заявила офицер.

Гуменюк не исключает, что оккупационные войска РФ могут готовиться к новому обстрелу Украины ракетами, поэтому вывели корабли-ракетоносители в море.

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По ее словам, это может свидетельствовать о подготовке к новому обстрелу.

"Анализ свидетельствует, что после "шахедной" атаки враг применяет ракеты, опираясь на полученные данные, анализируя предварительную атаку. То есть выявление систем ПВО и создание маршрутов для ракет с максимальным поражением", ‒ сказала Гуменюк.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

31 июля Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая ракета разрушила секцию с 4 до 9 этажа жилого дома.

Жители, которым удалось чудом выжить после удара, вспоминали, как почувствовали взрывную волну и как их отбросило в другие комнаты.

На очередной российский террор отреагировал и президент Владимир Зеленский, выразив соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

Как проинформировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по состоянию на 19:00 поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате российского ракетного удара погибли шесть человек, 75 получили ранения.

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