'Это хитрая ловушка': Загородний рассказал, как на Украину давят по переговорам с РФ

Эксперт отметил, что переговоров от Украины будут требовать постоянно, призывая решить все до осени или до других дат. Но Украина так не хочет.

https://glavred.info/ukraine/eto-hitraya-lovushka-zagorodniy-rasskazal-kak-na-ukrainu-davyat-po-peregovoram-s-rf-10489540.html Ссылка скопирована

Загородний рассказал, как на Украину давят по переговорам с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В последнее время Украине начали намекать на то, что она должна продемонстрировать какой-то успех до конца года, а дальше – переговоры со страной-агрессором Россией. Однако переговоры с РФ – это очередной обман и хитрая ловушка. Такое мнение во время чата на Главреде высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Залужный в своей статье для Washington Post очень дипломатично задал вопрос, мол, "ребята, так мы говорим о стандартах НАТО или не говорим". В переводе с дипломатического языка это значит примерно следующее: ребята, вы заставляете украинскую армию воевать так, как не позволил бы себе воевать ни один генерал НАТО, в частности, без воздушной поддержки; вы цинично требуете от Украины, чтобы она убивала цвет собственной нации просто потому, что вам хочется увидеть какие-то результаты? Но нет, ребята, так не будет, мы не будем убивать свою армию в мясных штурмах, как это делают россияне, чтобы вам показать какой-то результат. Потому что Украина должна, прежде всего, показать результат самой себе", - сказал Загородний.

По его словам, переговоров от Украины будут требовать постоянно, призывая решить все до осени или до других дат. Но Украина так не хочет.

"Кто будет переговариваться с военным преступником? Западные лидеры? Ну, пусть едут, поговорят, но без Украины. Это цинично – требовать от Украины результатов на поле боя, заставляя воевать в степной зоне без самолетов. Пусть сами попробуют это сделать. Тут легко подловить: Запад поддерживает стандарты НАТО, но разве по стандартам Альянса возможно наступление без поддержки авиации на противника, превосходящего по силе? Нет. О чем тогда речь вообще? Украина не должна стесняться задавать вопросы", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Переговоры Украины и России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина не пойдет на переговоры с агрессором Россией на невыгодных для себя условиях. По словам чиновника, роль Украины на международной арене существенно возросла, поэтому Киев может придерживаться подобной позиции.

В американском Институте изучения войны сказали, что Путин возобновил свою кампанию, направленную на запуск переговоров с Украиной на выгодных России условиях. Аналитики отметили, что Путин сам снова заговорил о переговорах и обвиняет западный мир в том, что союзники Украины, мол, "мешают начать диалог".

Недавно Путин цинично пожаловался Африке на Украину и заклянчил переговоры. Директор Кремля Владимир Путин придумал, что агрессор Россия напала на Украину, мол, из-за "угроз безопасности" его стране со стороны западного мира.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Тарасом Загородним:

Вас может заинтересовать: