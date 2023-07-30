'Нельзя прекратить огонь, на нас наступают': Путин выдал порцию бреда по Украине

Во время своей речи Путин начал цинично врать о том, что армия РФ, мол, отвергла и остановила наступление ВСУ.

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Путин выдал порцию бреда по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин в субботу, 29 июля, выступил на пресс-конференции по поводу саммита Россия-Африка и выдал очередную порцию бреда по войне в Украине. Об этом говорится на сайте Кремля.

Что заявил Путин?

Прекращение огня

По словам главы кремлевского режима, прекращение огня в Украине сейчас невозможно, поскольку ВСУ якобы "наступают".

"Один из пунктов (инициативы африканских стран - ред) невозможен – есть вещи, которые трудно реализуются или нереализуются. Там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают", - выдал Путин.

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"Успехи" армии РФ

Во время своей речи Путин начал цинично врать о том, что армия РФ, мол, отвергла и остановила наступление ВСУ.

"Конечно, везде противника остановлено, отброшено. Более того, на участке ответственности генерал-лейтенанта Мордвичева наши подразделения не только отражают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки. На двух участках они продвинулись", - нафантазировал Путин.

Зерновая сделка

Оправдываясь за выход РФ из зернового соглашения, глава Кремля сказал, что в период ее действия из всего вывезенного из Украины зерна якобы менее 3% ушли в беднейшие страны.

Также он заявил, что мирный план в отношении Украины и зерновое соглашение якобы никак не связаны между собой.

Ответил президент РФ и на вопрос о том, когда его страна вернется к зерновому соглашению. "О зерновом соглашении: сначала выполните наши требования, а потом мы вернемся к зерновому соглашению", - сказал диктатор.

Депортация украинских детей

Путин цинично заявил, что страна-агрессор якобы не похищала украинских детей, а якобы пыталась спасти их из-под обстрелов. Диктатор выдал, что история с похищением детей "была раздута".

"Вы знаете: никакого похищения не было, были действия, направленные на спасение детей из зоны боевых действий. Что же детские дома оставлять под ударами артиллерии?" - заявил он.

Столкновение с НАТО

Глава кремлевского режима заявил, что Россия якобы не стремится к войне с НАТО, но готова к ней.

"Никаких столкновений России и НАТО никто не хочет, но если ктото захочет – мы готовы", - заявил Путин.

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Путин выдал порцию бреда в отношении Украины / скриншот

Напомним, недавно президент страны-агрессора России Владимир Путин снова вспомнил позорную страницу российской армии, которую украинские защитники выгнали из-под Киева в 2022 году. На этот раз сеанс самобичевания диктатор устроил во время форума с лидерами африканских стран. Путин буквально ныл и жаловался африканцам на то, что оккупантов выбили из-под Киева. При этом позорный побег оккупантов РФ из-под Киева диктатор стыдливо назвал "отводом войск".

Ранее Главред рассказывал, что Путин "спалился" на двойниках. На разных мероприятиях можно увидеть разных двойников диктатора Владимира Путина, заявил кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов.

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