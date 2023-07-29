Плакался в жилетку африканцам: Путин поныл из-за бегства оккупантов из-под Киева

Позорное бегство оккупантов РФ из-под Киева диктатор стыдливо назвал "отводом войск".

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Владимир Путин разнылся из-за успехов ВСУ / скрин, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин снова вспомнил позорную страницу российской армии, которую украинские защитники выгнали из-под Киева в 2022 году.

На сей раз сеанс самобичевания диктатор устроил во время форума с лидерами африканских стран. Путин буквально ныл и жаловался африканцам на то, что оккупантов вышибли из-под Киева.

При этом позорное бегство оккупантов РФ из-под Киева диктатор стыдливо назвал "отводом войск". Оказывается, это был жестом доброй воли, в надежде на дальнейшие переговоры.

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"… после отвода наших войск из-под Киева, а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, киевские власти отказались ото всех прежних договоренностей", — жаловался Путин африканским лидерам.

Ранее Путин "спалился" на двойниках. На разных мероприятиях можно увидеть разных двойников диктатора Владимира Путина, заявил кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов.

Напомним, Путин скрежетал зубами, когда Гундяев эпично опозорился на форуме с диктатором. После слов патриарха Кирилла по лицу Владимира Путина скользнула злая ухмылка и он нервно зашевелил желваками.

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