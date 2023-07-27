Путин скрежетал зубами: Гундяев эпично опозорился на форуме с диктатором

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), который поддерживает российскую агрессию против Украины, опозорился во время официального мероприятия с участием президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.
Гундяев, который благословляет убийства россиянами мирных украинцев, перепутал имя хозяина Кремля. Инцидент произошел во время пленарного заседания форума Россия — Африка, а видео уже опубликовали в Сети.
"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич", — обратился глава РПЦ к Путину.
Впрочем, он быстро понял свою ошибку и исправился, назвав президента РФ настоящим именем.
Обратим внимание, что после слов Гундяева по лицу Путина скользнула злая ухмылка и он нервно зашевелил желваками в скулах.
Смотрите видео - патриарх Кирилл опозорился на встрече с Владимиром Путиным:
Ранее сообщалось, что у Гундяева "благословили" контрнаступление ВСУ и показали обращение Залужного. На сайте Подворья размещены подписи "Мы верим в ЗСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ЗСУ и Украину".
Напомним, патриарх Кирилл назвал участие россиян в развязанной агрессором Россией войне против Украины якобы "защитой родины", что является, мол, "святым делом для каждого человека". Также он призвал сограждан, дескать, "идти мужественно к исполнению своей воинской обязанности".
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