У Гундяева "благословили" контрнаступление ВСУ и показали обращение Залужного

На сайте Подворья размещены подписи "Мы верим в ЗСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ЗСУ и Украину".

https://glavred.info/world/u-gundyaeva-blagoslovili-kontrnastuplenie-vsu-i-pokazali-obrashchenie-zaluzhnogo-10473574.html Ссылка скопирована

У патриарха Кирилла благословили ВСУ / УНИАН, peredelkino.online

На одном из официальных сайтов Русской православной церкви разместили молитву за контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Такую информацию выложили на официальном сайте Подворья патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева) в Переделкино.

Отметим, что вероятно речь идет о действиях группы хакеров.

видео дня

При этом на главной странице официального сайта патриаршего Подворья размещены тексты в поддержку контрнаступления ВСУ и проигрывается видеоролик, обнародованный ранее главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Подворье Патриарха Московского и Всея Руси благословляет контрнаступ ЗСУ", — говорится на титульной странице сайта.

Там же размещен текст молитвы за украинское контрнаступление на украинском языке.

Добавим, что на сайте Подворья размещены подписи "Мы верим в ЗСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ЗСУ и Украину".

Сайт Подворья РПЦ / peredelkino.online

Напомним, патриарх Кирилл назвал участие россиян в развязанной агрессором Россией войне против Украины якобы "защитой родины", что является, мол, "святым делом для каждого человека". Также он призвал сограждан, дескать, "идти мужественно к исполнению своей воинской обязанности".

Ранее митрополит РПЦ Антоний встретился с Папой Римским Франциском. Антоний является вторым человеком после Кирилла в РПЦ. Встреча прошла после того, как понтифик сказал, что "Ватикан принимает участие в миссии направленной на прекращение войны в Украине".

Другие новости: