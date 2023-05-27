У Гундяева "благословили" контрнаступление ВСУ и показали обращение Залужного

На одном из официальных сайтов Русской православной церкви разместили молитву за контрнаступление Вооруженных сил Украины.
Такую информацию выложили на официальном сайте Подворья патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева) в Переделкино.
Отметим, что вероятно речь идет о действиях группы хакеров.
При этом на главной странице официального сайта патриаршего Подворья размещены тексты в поддержку контрнаступления ВСУ и проигрывается видеоролик, обнародованный ранее главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
"Подворье Патриарха Московского и Всея Руси благословляет контрнаступ ЗСУ", — говорится на титульной странице сайта.
Там же размещен текст молитвы за украинское контрнаступление на украинском языке.
Добавим, что на сайте Подворья размещены подписи "Мы верим в ЗСУ", "Победа за Богом и Украиной", "Поддержите ЗСУ и Украину".
Напомним, патриарх Кирилл назвал участие россиян в развязанной агрессором Россией войне против Украины якобы "защитой родины", что является, мол, "святым делом для каждого человека". Также он призвал сограждан, дескать, "идти мужественно к исполнению своей воинской обязанности".
Ранее митрополит РПЦ Антоний встретился с Папой Римским Франциском. Антоний является вторым человеком после Кирилла в РПЦ. Встреча прошла после того, как понтифик сказал, что "Ватикан принимает участие в миссии направленной на прекращение войны в Украине".
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