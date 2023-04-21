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Путинский патриарх Кирилл назвал убийство украинцев "святым делом"

Ангелина Подвысоцкая
21 апреля 2023, 17:43 обновлено 21 апреля, 18:00
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Московский патриарх Кирилл Гундяев пытается объединить россиян, чтобы те шли на войну в Украину.
патриарх Кирилл, ВСУ
Патриарх Кирилл назвал войну в Украине "святым делом" / Коллаж фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Скандальный глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) цинично заявил, что война в Украине, где российские оккупанты убивают мирных жителей, является "святым делом". Об этом сообщает The Guardian.

Гундяев также пытается убедить россиян, что они гибнут в Украине "за будущее своей страны". Он призвал отложить внутренние разногласия и объединиться.

"Сегодня нам очень нужно быть едиными... Вражда друг к другу — это как предательство отечества ... У нас будет сила, которой будут бояться те, кто мечтает погубить землю русскую", - сказал патриарх Кирилл.

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Он также призывал россиян не бояться смерти и идти на войну.

"Идите мужественно к исполнению своей воинской обязанности. И не забывайте, что если вы умрете за свое отечество, вы будете с Богом в Его царстве, в славе и в вечной жизни", – говорил Кирилл.

Поддержка патриархом Кириллом войны РФ против Украины

Напомним, российский патриарх Кирилл активно поддерживает войну России против Украины. Ранее он активно призывал убивать украинцев. Действия российского диктатора Путина он оправдывал в частности, тем, что якобы "позиция НАТО могла спровоцировать страну-агрессора РФ на войну".

Позже российский патриарх Кирилл Гундяев цинично заявил, что россияне и украинцы являются "одним народом", в котором произошел "политический раскол". Он похвалил российскую церковь за то, что она якобы "делает всё, чтобы украинцы и россияне не стали врагами".

После этого патриарх Кирилл угрожал всему миру. Он цинично заявил, что наступит конец света, если кто-то будет пытаться уничтожить РФ. Ему показалось, что сейчас под угрозой находится "весь человеческий род".

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