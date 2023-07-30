Первая линия обороны преодолена: освобождение Старомайорского было уникальным - ВСУ

Во время освобождения Старомайорского Вооруженным силам Украины пришлось работать в условиях тотального минирования.

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Освобождение Старомайорского было уникальным / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Российские захватчики оставили много ловушек в Донецкой области, поэтому украинским защитникам пришлось продвигаться минными полями во время освобождения села Старомайорское. Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Как отметил Шершень, с освобождением Старомайорского украинским воинам удалось преодолеть первую линию обороны армии РФ, это открывает пути к дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Он подчеркнул, что операция по освобождению Старомайорского была уникальной, ведь Вооруженным силам Украины пришлось работать в условиях тотального минирования.

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"Когда наши штурмовики перешли за середину села Старомайорское, на южную окраину, то столкнулись с тотальным минированием. Россияне заминировали все что только возможно, даже наши специалисты из ССО были озадачены, наши инженеры имели много работы, а саперы прибегали к различным хитростям при разминировании", - сказал Шершень.

По его словам, российские оккупанты оставили много ловушек. Штурмовики продвигались со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки, а затем делали подрыв.

"Если лепесток (мину, - ред.) находили, то длинной палкой надо было по ней бить, чтобы лепесток подорвался. Как правило, противопехотные мины не трогают, их только замечают, потому что под ними могут быть вспомогательные гранаты", - рассказал спикер Сил обороны Таврического направления.

Шершень отметил, что украинские инженеры не смогли эвакуировать трофейную технику из Старомайорского из-за минных полей.

"Есть такие так называемые "минные шлагбаумы" - перекрытие пути в виде минирования, объехать их невозможно, потому что глубокие, широкие воронки от авиабомб. К тому же, грунтовые дороги размякли после дождей... В целом ситуация контролируемая, село несколько обстреливаются из артиллерии и минометов", - добавил он.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Как сообщал Главред, 27 июля стало известно, что ВСУ освободили село Старомайорское в Донецкой области. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Это село освободили украинские военные из 35-й бригады и батальон теробороны "Арей". Президент Украины лично опубликовал видео с украинскими защитниками в освобожденном селе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные уничтожают врага несмотря на то, что у россиян больше оружия и людей. Она также добавила, что потери ВСУ в 9 раз меньше, чем у оккупантов.

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