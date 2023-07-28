Захарова вообразила себя психологом и выдала очумелое заявление относительно Украины

Захарова выдала, что "трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них был такой же президент, как Путин".

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Захарова выдала очумелое заявление относительно Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Рупор Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что украинцы ненавидят российского диктатора Владимира Путина не за его военные преступления против народа Украины, а потому, что "хотели бы себе такого президента". Такое сумасшедшее заявление она выдала в интервью пропагандистскому телеканалу RT.

"Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них был такой же президент, как Путин. А у них все время те, кого им дает Запад. Это (австрийский психолог Зигмунд Фрейд – ред.) Фрейд, понимаете? То, что происходит с Украиной, во многом, мне кажется, объяснил бы Фрейд – очень быстро и очень свойственными ему категориями", - выдала Захарова.

Смотрите в нашем телеграмм-канале абсурдное заявление Захаровой:

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Захарова выдала очумелое заявление относительно Украины / скриншот

По словам представительницы МИД РФ, украинцы Путина "внешне ненавидят" и "очень агрессивны" в отношении главы кремлевского режима "ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом".

"Им такого нужно: открытого, решительного, знающего, что говорит не по, как вы говорите, "бумажке, которую ему прислали из Вашингтона", а того, кто говорит, потому что он знает, о чем он говорит, он дышит этим, он чувствует это", - нафантазировала российская чиновница.

Безумные заявления Захаровой

Как сообщал Главред, ранее представительница МИД РФ Мария Захарова возмутилась на США, потому что те якобы не позволяют оккупантам полностью разбомбить Украину, предоставляя нашей стране системы противовоздушной обороны. Более того, Захарова выдала, что из-за того, что США помогают Украине противостоять российской агрессии, "война в Украине продлится как минимум до 2025 года".

Кроме того, Захарова забилась в припадке истерики после обещания Буданова "убивать русских". В своем Telegram Захарова "блеснула умом" и заявила, что в этой ситуации якобы виноват Белый дом.

Также пропагандистка Захарова выдала абсурдное заявление о ЗАЭС и обвинила Украину. По ее обвинениям, Украина якобы приступила "к плану собственного спасения" - планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС".

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