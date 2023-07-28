"Мы не можем ждать 10 лет": Карась рассказал, готов ли Запад довести РФ до развала

Как подчеркнул военнослужащий ВСУ, Украина сделает то, что ей надо, а на Западе уже будут подстраиваться.

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Карась рассказал, готов ли Запад довести РФ до развала / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Недавно на Западе начали употреблять слово "контайнмент", то есть силами Украины и Польши изолировать РФ, чтобы она никому не угрожала. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась.

"Они просто боятся – они инертны и не могут понять, каково это, развал России. Для нас единственным возможным форматом является лишь фрагментация России. Потому что она тоже не стоит на месте, россияне закупают, в том числе через страны Запада, токарные станки и тому подобное. Потихоньку что-то она там делает и изготавливают и беспилотники, и опыт передают. Мы не можем ждать, пока она сама собой через 10 лет развалится. Она через 10 лет может сделать выводы и снова попереть, за китайские деньги или какие угодно другие. Китай надо будет показать урок - мол, смотрите, страны Запада, вы не выиграли эту войну, а вот при поддержке Китая Россия смогла", - рассказал Карась.

Как подчеркнул военнослужащий ВСУ, не важно, о чем там думал Запад. Украина сделает то, что ей надо, а на Западе уже будут подстраиваться – это видно из заявлений Зеленского и Залужного.

"Наш главнокомандующий говорил, что ему не нужно никаких чужих ошибок, чужих мнений, у него есть желание, воля, способности и опыт для того, чтобы освободить Украину. И он ее освободит, и никто ему здесь не будет способен ничего сказать наперекор. То есть мы делаем историю, достижение в целом для всего блока НАТО в расширении его влияния и пассивном просаживании российского влияния. И тут уже Запад будет адаптироваться под то, как будет меняться ситуация. Сейчас они еще не готовы сейчас воспринимать реальность такой, какая она есть, потому что они еще не в военном темпе, как мы", - добавил Карась.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Развал Российской Федерации

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба – в будущем это государство распадется.

Военный эксперт Михаил Притула рассказал, как "нокаутировать" Путина. Он считает, что процесс распада России уже начался. По его мнению, если оккупанты в скором времени не пойдут на так называемый "жест доброй воли" в Украине, ВСУ проведут наступление, которое нокаутирует Путина.

Как отметил руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, уже есть первый признак начала развала РФ. По его словам, очевидно, что "центр" не руководит ситуацией, которая происходит в России. А если "центр" не управляет ситуацией, то система не выдерживает и начинает рушиться на глазах.

Смотрите полное интервью Евгения Карася специально для Главреда:

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