"Отсекли от отряда": ВСУ ловко ликвидировали российского топ-военного

Точное место ликвидации Вашунина остается неизвестным, однако в стране-агрессоре ему посмертно присвоено звание героя России.

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ВСУ ловко ликвидировали российского топ-военного / коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скриншот

Вооруженные силы Украины ликвидировали русского полковника Евгения Вашунина, руководившего "Ленинградским полком". Об этом сообщает российское издание "Фонтанка" со ссылкой на председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского.

Как рассказал Бельский, российского командира ликвидировали еще 14 июля. Тогда он с группой "принял решение прийти на помощь отряду "Шторм", который попал в оперативное окружение. Их движение было замечено украинскими защитниками и начался бой.

"Во время столкновения Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на принятые меры самопомощи, он умер, самоотверженно борясь до последней минуты", - заявил чиновник.

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Точное место ликвидации Вашунина остается неизвестным, однако в стране-агрессоре ему посмертно присвоено звание героя России.

Как сообщал Главред, в районе временно оккупированного города Бердянск был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. В сентябре прошлого года генерал уже был ранен в результате атаки украинских войск в районе Сватово, но тогда тому удалось выжить.

Кроме того, недавно ВСУ ликвидировали "военкора" одного из крупнейших ресурсов пропагандистов РФ. Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела. Кроме того, получили ранения еще трое пропагандистов.

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