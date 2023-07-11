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В Сети написали, что под Бердянском "задвухсотили" важного русского генерала

Дмитрий Видоменко
11 июля 2023, 11:03 обновлено 11 июля, 11:13
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В Сети появилась информация о том, что в районе временного оккупированного Бердянска был ликвидирован генерал-лейтенант русской армии Олег Цоков.
Украинская армия, русский генерал
Российский генерал Олег Цоков был ликвидирован, пишут в Сети / коллаж Главред, фото 93-я ОМБр Холодный Яр и "Википедия"

На юге Украины, в районе временно оккупированного города Бердянск был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Об этом сообщает Telegram-канал "Груз 200".

"Сегодня на юге, в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич", – говорится в тексте.

Информацию о ликвидации Цокова подтверждают и источники советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Он напомнил, что в сентябре прошлого года генерал уже был ранен в результате атаки украинских войск в районе Сватово, но тогда тому удалось выжить.

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"Сообщают, что сегодня в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич. В сентябре 2022 года его уже трехсотили, но он выжил. Сейчас говорят, что ликвидация произведена окончательно", – написал Андрющенко.

Цоков
Олег Цоков был ликвидирован, пишут в Сети / Википедия

Напомним, ранее сообщалось, что на Белгородщине ликвидировали полковника РФ, которого отправили уничтожить "ДРГ". Российский полковник был ликвидирован после того, как попал в засаду вблизи украинской границы.

До того в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии. Вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.

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