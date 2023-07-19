ВСУ ликвидировали "очень засекреченного" российского полковника-оккупанта

Дениса Иванова (позывной "Ташкент") часто показывали по госканалам в РФ и называли "легендарным комбригом". Вероятно, был уничтожен ударом дрона-камикадзе.

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Полковник из РФ Денис Иванов (позывной "Ташкент") успешно "демобилизован" в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, отрытые источники

В Украине был ликвидирован еще один российский высокопоставленный офицер - комбриг 2-й отдельной мотострелковой бригады "ЛНР", полковник Денис Иванов (позывной "Ташкент"). Его часто показывали по российским госканалам и называли "легендарным комбригом".

О ликвидации захватчика 18 июля сообщили российские СМИ, затем эту информацию подтвердил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штрилиц).

Иванов был командиром российской 138-й гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады.

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Пропагандисты пишут, что Денис Иванов был "засекречен" и имя его называть нельзя.

Скриншот / twitter.com/666_mancer

Погиб на оккупант на территории оккупированной Луганской области. Сообщается, что он был уничтожен ударом дрона-камикадзе, когда передвигался на автомобиле. Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.

Журналист Денис Казанский пишет, что, по другим данным, Иванов был уничтожен в результате ракетного удара по российской базе в поселке Юбилейное под Луганском.

О ликвидации Иванова отрапортовали и на кремлевском телевидении.

"Завтра будет новое утро, уже без Ташкента", - заявили пропагандисты.

Иванову было 42 года, до своего дня рождения он не дожил неделю. Имя захватчика в эфире не называют, а используют его позывной – "Ташкент".

Смотрите видео - В РФ заявили о ликвидации полковника Дениса Иванова на войне в Украине:

Иванова регулярно показывала в эфире российская пропагандистка Ольга Скабеева. Его называли "легендарным командиром".

В России заявили, что он никогда не давал интервью. Впрочем, оккупант засветился в пропагандистских передачах, в частности, когда ему вручали звезду "героя" террористической "ЛНР". Незадолго до ликвидации его представили к званию "героя" РФ.

Как сообщал Главред, в районе временно оккупированного города Бердянск был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. В сентябре прошлого года генерал уже был ранен в результате атаки украинских войск в районе Сватово, но тогда тому удалось выжить.

В июне Министерство обороны Великобритании подтвердило, что на войне в Украине ликвидирован российский генерал-майор Сергей Горячев. Он возглавлял штаб 35 общевойсковой армии вооруженных сил РФ и, вероятно, командовал этим формированием.

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