Российский генерал Дмитрий Ульянов, который командовал мобилизованными из Татарстана, убит бойцами украинской армии.

ВСУ ликвидировали российского генерала-десантника / коллаж фото УНИАН

В ночь с воскресенье в понедельник, с 5 по 6 февраля, в Украине ВСУ ликвидировали еще одного генерала армии оккупантов. На сей раз на "концерт Кобзона" отправился генерал-майор ВДВ Дмитрий Ульянов. Об этом сообщает сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm и OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Генерал-майор воздушно-десантных войск (ВДВ) Дмитрий Ульянов командовал полком оккупантов, которые были мобилизованы в Республике Татарстан.

До того полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") писал, что в Украине были уничтожены порядка 1740 российских офицеров.

В их числе:

генералов — 10;

полковников — 52;

подполковников — 119;

майоров — 232;

капитанов — 334;

старших лейтенантов — 553;

лейтенантов — 292;

звания не удалось идентифицировать — 148.

Смерти русских оккупантов

Напомним, в России, не доехав на фронт, умер мобилизованный Евгений Дузь из Зауральского Челябинской области. Так как все деньги семья россиянина потратила на то, чтобы собрать его на войну, хоронить несостоявшегося оккупанта пришлось в долг.

До того на войне в Украине был ликвидирован 19-летний танкист Андрей Малых из Бурятии. В прошлом году он снялся в пропагандистском ролике для росТВ и хвастался якобы уничтожением украинского танка.

Украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

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