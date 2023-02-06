ВСУ ликвидировали российского генерала-десантника

В ночь с воскресенье в понедельник, с 5 по 6 февраля, в Украине ВСУ ликвидировали еще одного генерала армии оккупантов. На сей раз на "концерт Кобзона" отправился генерал-майор ВДВ Дмитрий Ульянов. Об этом сообщает сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm и OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.
Генерал-майор воздушно-десантных войск (ВДВ) Дмитрий Ульянов командовал полком оккупантов, которые были мобилизованы в Республике Татарстан.
До того полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") писал, что в Украине были уничтожены порядка 1740 российских офицеров.
В их числе:
- генералов — 10;
- полковников — 52;
- подполковников — 119;
- майоров — 232;
- капитанов — 334;
- старших лейтенантов — 553;
- лейтенантов — 292;
- звания не удалось идентифицировать — 148.
Смерти русских оккупантов
Напомним, в России, не доехав на фронт, умер мобилизованный Евгений Дузь из Зауральского Челябинской области. Так как все деньги семья россиянина потратила на то, чтобы собрать его на войну, хоронить несостоявшегося оккупанта пришлось в долг.
До того на войне в Украине был ликвидирован 19-летний танкист Андрей Малых из Бурятии. В прошлом году он снялся в пропагандистском ролике для росТВ и хвастался якобы уничтожением украинского танка.
Украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.
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