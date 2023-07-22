ВСУ ликвидировали "военкора" одного из крупнейших ресурсов пропагандистов РФ

Группа российских пропагандистов попала под обстрел. Ростислав Журавлев погиб, еще трое сотрудников росСМИ получили ранения.

https://glavred.info/world/vsu-likvidirovali-voenkora-odnogo-iz-krupneyshih-resursov-propagandistov-rf-10487587.html Ссылка скопирована

Пропагандист Ростислав Журавлев ликвидирован ВСУ / Коллаж: Главред, фото: РИА Новости

В субботу, 21 июля, российские пропагандисты сообщили, в Украине был ликвидирован сотрудник одного из крупнейших пропагандистских ресурсов РФ - РИА Новости. "Военкор" Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела. Кроме того, получили ранения еще трое пропагандистов.

Как сообщает РИА Новости, Ростислав Журавлев был ликвидирован по время обстрела. Пишут, что обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки - там была группа представителей российской пропаганды.

В РФ утверждают, что Журавлев погиб "в результате разрыва кассетного боеприпаса".

видео дня

Фотокорреспондент этого же агенства Константин Михальчевский получил ранения разной степени тяжести и находится в больнице.

Кроме того, пострадали и пропагандисты "Известий".

"Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил четыре осколочных ранения, у оператора Дмитрия Шилкова - осколки в мягких тканях и небольшой перелом", - говорится в сообщении.

Тем временем в Минобороны страны-агрессора РФ заявили, что "22 июля около 12:00 ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов информационного агентства РИА Новости и МИЦ "Известия", которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области".

Отметим, Журавлев внесен в базу "Миротворца". Ресурс называет его "российским военным преступником", "участником открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022" и "причастным к геноциду украинских граждан".

"Весьма известный в определенных кругах представитель запрещенных в России нацболов, Журавлев приехал в Донбасс сразу после аннексии Крыма, несмотря на запрет на въезд в Украину", – говорится в его карточке.

Скриншот myrotvorets.center

Как сообщал Главред, в районе временно оккупированного города Бердянск был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. В сентябре прошлого года генерал уже был ранен в результате атаки украинских войск в районе Сватово, но тогда тому удалось выжить.

В июне Министерство обороны Великобритании подтвердило, что на войне в Украине ликвидирован российский генерал-майор Сергей Горячев. Он возглавлял штаб 35 общевойсковой армии вооруженных сил РФ и, вероятно, командовал этим формированием.

Другие новости: