Генерал командовал мобилизованными из Татарстана: ВСУ ликвидировали высокопоставленного оккупанта

Ликвидированный оккупант Дмитрий Ульянов имел звание генерал-майора ВДВ РФ. Ранее служил на должности начальника штаба 7-й дивизии ВДВ.

Оккупант Дмитрий Ульянов ликвидирован в Украине / Фото УНИАН, Telegram

На войне в Украине ликвидирован генерал российской оккупационной армии Дмитрий Ульянов. Он был командиром мобилизованных из Татарстана. Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Telegram .

"Зажмурен р*ZZкий генерал, он по Донбассу разъезжал, и украинскую песню, на татарском напевал", – иронично написал Комахидзе.

По некоторым данным, Ульянов был ликвидирован ночью 5 февраля.

Ульянов имел звание генерал-майора ВДВ РФ. В некоторых открытых источниках говорится, что ранее он служил на должности начальника штаба 7-й дивизии ВДВ. Кроме того, Ульянов был командиром 1141-м артполком и командиром 98-й дивизии ВДВ.

На фронт высокопоставленный оккупант ушел добровольцем, где командовал полком мобилизованных мотострелков из Татарстана.

Как сообщал Главред, 6 января в российском Волгограде похоронили ликвидированного в Украине 56-летнего ветерана спецназа "Гром" майора Олега Самсонова.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области.

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