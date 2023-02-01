В Украине ликвидирован атаман-оккупант: у него было шестеро детей

45-летний атаман хутора Каменного Даниловского района Волгоградской области Александр Бочаров пошел воевать добровольцем.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

ВСУ ликвидировали российского оккупанта. Дома у него осталось шестеро детей, а на войну он отправился добровольцем.

45-летний атаман хутора Каменного Даниловского района Волгоградской области Александр Бочаров был ликвидирован 19 января, вместе с группой, когда они возвращались с задания, накрыла артиллерия, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

"Похороны ряженного состоялись 30 января. По рассказу казачьего общества станицы Островской Виктора Пиунова: "Когда все началось 24 февраля, Саша сначала молчал-молчал, а потом (в ноябре) говорит - Бать, я пойду добровольцем. А у него шестеро ребятишек. Я ему говорю: "Ты понимаешь, что там можно голову сложить? На что он мне ответил - Надо же кому-то идти", - отметил расследователь.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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