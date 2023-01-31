Пошел на войну добровольцем: ВСУ ликвидировали оккупанта из Калининграда

29-летний оккупант Виктор Счастный погиб еще 4 января, но в РФ его смерть подтвердили лишь сейчас. Он поехал на войну добровольцем.

Оккупант Виктор Счастный ликвидирован в Украине / Фото ВК

На войне в Украине ликвидировали российского оккупанта Виктора Счастного из Калининграда. Захватчик пошел на войну добровольцем и проехал тысячи километров, чтобы найти свою смерть.

29-летний военный погиб еще 4 января, но в РФ его смерть подтвердили лишь сейчас.

"4 января 2023 года в Украине ликвидирован 29-летний российский оккупант (не)житель Калининграда Виктор (не)Счастный", – сообщил в Telegram сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, Иракли Комахидзе.

В конце января тело "демилитаризованного оккупанта" доставили на родину.

"Его похоронили на этих выходных на военно-мемориальном кладбище "Курган Славы" в поселке Медведевка Гурьевского района", – говорится в сообщении в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте.

Там добавили, что Счастный был участником организации "ВПК Витязи", которая занимается сохранением и восстановлением форта №5а "Лендорф" и "участвует в реализации проектов молодежной политики" РФ.

Как сообщал Главред, 31 января в российском Златоусте похоронили бывшего депутата от КПРФ, который побывал на Донбассе еще в 2014 году. 45-летний "доброволец" Александр Негребецких ликвидирован еще летом прошлого года, но доставить то, что от него осталось, удалось лишь в январе.

6 января в российском Волгограде похоронили ликвидированного в Украине 56-летнего ветерана спецназа "Гром" майора Олега Самсонова.

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