На Донбассе ВСУ ликвидировали депутата от КПРФ

45-летний "доброволец" Александр Негребецких ликвидирован еще летом прошлого года, но доставить то, что от него осталось, удалось лишь в январе.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

31 января в российском Златоусте похоронили бывшего депутата от КПРФ, который побывал на Донбассе еще в 2014 году.

45-летний "доброволец" Александр Негребецких ликвидирован еще летом прошлого года, но доставить то, что от него осталось, удалось лишь в январе, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

"Бывший депутат ГорСобрания известен как "человек широкой души, активист и общественник, металлург, депутат четвёртого созыва Златоустовского городского округа от КПРФ". На момент ликвидации Александру Негребецких было 45 лет. На "сво" отправился добровольцем", - отметил Комахидзе.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Также известно, что еще в 2014 году он уже принимал участие в боевых действиях на Донбассе, то тогда все обошлось ранением.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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